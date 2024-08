“หมอธีระวัฒน์” ชี้ฝีดาษลิงติดไม่ง่าย ไม่ต้องประสาทกินหาวัคซีนมาฉีด เผยไทยมีของดี “ขมิ้นชัน” สู้ไวรัสได้

วันนี้(22 ส.ค.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เขียนบทความเรื่อง “ฝีดาษวานร คนไทยไม่กลัวมาก” มีเนื้อหาดังนี้ไวรัสตัวนี้ อยู่ในกลุ่มดีเอ็นเอ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้มีการผันตัวกันรวดเร็วเหมือนแบบกลุ่มอาร์เอ็นเอเช่นโควิดและในเวลาที่ผ่านมา ก็กระจุกกันอยู่ที่ประเทศต้นกำเนิดคือแอฟริกากลางเป็นกลุ่มที่หนึ่งและแอฟริกาตะวันตกเป็นกลุ่มที่สองแต่แล้วมีเหตุการณ์เริ่มผันแปรในปี 2021 และ 2022 ที่ปรากฏว่ามีผู้ติดฝีดาษลิงในประเทศนอกถิ่นกำเนิดและที่สำคัญก็คือไม่ใช่เป็นคนที่มาจากแอฟริกาและไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น ทำให้เริ่มวิตกว่ามาจากไหน และการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมพบว่ามีการผันแปรของพันธุกรรมมากมายอย่างผิดปกติจวบจนกระทั่ง ในปี 2024 ที่พบกลุ่มใหม่แยกจากกลุ่มหรือ Clade ที่ 1 กลายเป็น 1b ซึ่งดูเหมือนว่ารุนแรงมากกว่าและแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มที่หนึ่งตามธรรมดาทั้งนี้ ไวรัสตัวใหม่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมีการประดิษฐ์นั้นมีการตรวจสอบโดยกรรมาธิการ เฉพาะของวุฒิสภา สหรัฐฯ โดยกรรมาธิการดังกล่าวออกรายงาน 73 หน้า ในวันที่ 11 มิถุนายน 2024 เป็นการสอบสวนการทำวิจัยไวรัสฝีดาษลิง ที่มีความเสี่ยงสูงโดยทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นและติดต่อได้ง่ายขึ้นระหว่างคนสู่คนขั้นตอนตัดต่อส่วนของไวรัสในกลุ่มที่สอง ไปยังกลุ่มที่หนึ่งปรากฏว่าความรุนแรงลดลงดังนั้นเลยมีกระบวนการที่ทำโดยเอาส่วนที่หนึ่งเสียบไปยังกลุ่มที่สองจนได้ผลสำเร็จ มีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่ได้เร็ว เกิดการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสืบจนพบว่าเป็นการอนุมัติทุนในองค์กร NIH NIAID ของสหรัฐฯ ในปี 2015 และรายงานความสำเร็จในปี 2022 ซึ่งในขณะนั้นเอง ก่อให้เกิดความวิตกกังวลของนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การสืบสวนจนกระทั่งถึงผู้อนุมัติสนับสนุนงานสร้างไวรัสใหม่ คือ ดร.เฟาซีและเหตุการณ์ที่คล้องจอง คือการฝึกซ้อมรับมือผู้ก่อการร้ายโดย สมมุติว่ามีการ ใช้อาวุธชีวภาพ คือไวรัสฝีดาษลิงที่ตัดต่อพันธุกรรม ชื่อ Akhmeta ทั้งในปี 2021 และในปี 2022 โดยสร้างฉากทัศน์ เริ่มจากการปล่อยไวรัสจนกระทั่งมีการระบาดทั่วโลกและล้มตายไปหลายร้อยล้านคนและในขณะเดียวกันมีการตระเตรียมยาและวัคซีนเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันที่มีการติดเชื้อฝีดาษลิงในมนุษย์ที่ง่ายขึ้น เริ่มเกิดขึ้นในปี 2021 และ 2022 และทยอยแพร่ไปทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนทั่วโลกข้อมูลฉบับเต็มจากการสอบสวนวัคซีน jennyos ที่ มีการนำมาใช้นั้น เป็นวัคซีนเชื้อเป็น แม้ว่าจะเป็นชนิดที่บอกว่า เมื่อฉีดแล้วจะไม่เติบโตในมนุษย์ก็ตามแต่ความจริง อาจจะถึงเวลาไหมที่จะฉีดให้ทุกคน?น่าจะเป็นสำหรับผู้สัมผัสคนที่เป็นโรคจริงๆ และประสิทธิภาพ 85% นั้น ยังไม่ยืนยันชัดเจน ดังรายงานในปี 2024 เป็นการอนุมานจากระดับแอนติบอดีในน้ำเหลืองทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอะไรที่เป็นตัวต่อสู้ไวรัสได้ดีที่สุดและนอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงของหัวใจอักเสบร่วมอยู่ด้วย ทางบริษัทเองบอกว่าอย่างน้อยมี 8 ใน 10,000 ราย และไม่ทราบว่าเหมือนวัคซีนโควิดที่หัวใจอักเสบทั้งที่มีและไม่มีอาการ โดยพบว่ามีแผลเป็นก่อตัวได้จนกระทั่งถึงอย่างน้อยหนึ่งปีและอาจเกี่ยวพันกับสาเหตุตายกระทันหันเฉียบพลันได้หรือไม่?แต่เป็นที่น่าดีใจ ที่ประเทศไทยมีสมุนไพรมากมายซึ่งพบแล้วว่ากินแล้วเป็นยาเป็นอาหารต้านไวรัสได้ยา Tecovirimat ที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้รักษาฝีดาษลิงกลุ่ม I bมีรายงานแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลขมิ้นชัน และส่วนสารประกอบต่างๆปรากฏว่ามีปฏิกิริยาสู้กับไวรัสฝีดาษลิงได้จากการตรวจสอบ ด้วยกระบวนการทางโมเลกุลและการขัดขวางไวรัส และ ควร ต้องมีการศึกษาลึกมากกว่านี้ และการเอามาใช้อย่างน้อยก็สามารถใช้ได้ด้วยความสบายใจ ทั้งนี้เนื่องจากราคาถูกและเข้าถึงได้ทั่วไปรวมทั้งไม่มีพิษ อันตรายนอกจากนั้น ขมิ้นชัน มีรายงานมาเป็น 10 ปีแล้วตั้งแต่ช่วยบรรเทาและรักษาไวรัสเอดส์ ไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสตับอักเสบ โควิด โดยสู้ได้กับทั้ง RNA และ DNA ไวรัส เช่น ฝีดาษลิง ดังกล่าวแล้วสมุนไพรซึ่งเป็นยา ซึ่งก็ยังมีฟ้าทะลายโจรอีกซึ่งมีฤทธิ์ต้านไวรัสมหาศาลเช่นเดียวกันอีกทั้งมียาฆ่าพยาธิไอเวอร์เมคติน ซึ่งมีสรรพคุณฆ่าไวรัสได้มหาศาลเช่นกัน และช่วยยาเคมีบำบัดรักษามะเร็งได้อีก(หลักฐานและเอกสารได้เคยโพสต์ไว้แล้วใน FB ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ขมิ้นชันนอกจากต่อต้านไวรัส ยังมีส่วนช่วยสมองเสื่อมด้วยเป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไมสมุนไพรเหล่านี้รวมทั้งยาฆ่าพยาธิ จึงมีสรรพคุณครอบคลุมไวรัสได้เป็นโขยงนั่นเป็นเพราะสามารถต้านการอักเสบได้ และออกฤทธิ์สู้กับไวรัสที่กลไกหลายขั้นตอน (multi-step ทำให้ เป็น broad spectrum) ในการขัดขวางไวรัสตั้งแต่ป้องกันการเกาะติดที่ผิวเซลล์การหวำ เข้ามาในเซลล์ ป้องกันการเพิ่มจำนวน ไม่ให้มีการสร้างโปรตีน ไม่ให้มีการรวมตัวเป็นตัวไวรัสและหลุดออกไปจากเซลล์ที่จะแพร่ไปทั่วซึ่งไม่เหมือนกับยาปัจจุบันซึ่งออกฤทธิ์ตรงไปตรงมาในขั้นตอนเดียวและข้อสำคัญถ้าไวรัสมีการผันแปรพันธุกรรมก็จะดื้อต่อยาว่าถึงฝีดาษลิงในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่ง กลุ่มสองหรือกลุ่ม 1 b ก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าการติดนั้นไม่ได้ง่าย ต้องใกล้ชิดกัน ทั้งขึ้นกับระยะเวลา และขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อ การแพร่เชื้อจะเริ่มตอนที่เริ่มไม่สบาย ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด กอดรัดฟัดเหวี่ยง จูบ มีเพศสัมพันธ์ หรือมีการสัมผัสของเยื่อบุผิวกับตุ่มหรือแผลไม่ใช่ ติดต่อทางอากาศหรือแบบโควิด ที่ติดต่อง่ายไปทางละอองฝอยและไม่ถึงกับต้องเป็นโรคประสาทรีบไปหาวัคซีนมาฉีด เสริมธุรกิจการขายและปะเหมาะเคราะห์ร้ายได้ของแถมผลกระทบมาแบบโควิดอีกหลักฐานบางส่วนของ ขมิ้นชันCurcumin as an Antiviral AgentCurcumin covidAntiviral, anti-inflammatory and antioxidant effects of curcumin and curcuminoidsAntiviral Therapeutic Potential of Curcumin: An UpdateAntiviral foodเราคนไทยมีของดีที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาให้เราลูกหลานไทยใช้จนปัจจุบัน