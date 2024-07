อว. เตรียมจัดงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ยกระดับการเรียนรู้วิทย์-นวัตกรรม 22-28 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

กล่าวว่า “กระทรวง อว. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม อว.แฟร์ ส่วนภูมิภาค เดินสาย Roadshow แสดงศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนใน 4 ภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในช่วงปลายสัปดาห์นี้กำลังจะจัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยผลตอบรับของการจัดงาน อว.แฟร์ ระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานทั้ง Onsite และ Online ไม่น้อยกว่า 200,000 ราย กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเติบโตขึ้น และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทสำหรับงาน “อว.แฟร์ ส่วนกลาง” งานมหกรรมที่รวมสหวิทยาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาที่มีคุณภาพ ด้าน Soft power ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยมากกว่า 170 หน่วยงาน ครอบคลุมทั่วประเทศ ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมดี ๆ และสาระความรู้ที่ไม่ควรพลาด อาทิ นิทรรศการ 6 โซน โดยมีไฮไลต์เป็น ‘หินดวงจันทร์จากยานอวกาศฉางเอ๋อ 5’ ที่นำมาจัดแสดงนอกประเทศเป็นครั้งแรก และเป็นสื่อสัมพันธไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เครื่องเล่น VR สุดล้ำจากบริษัทผู้พัฒนาเกมออนไลน์รายใหญ่ของจีน การเฉลยข้อสอบ TCAS และการแนะแนวอาชีพในอนาคต บูธแสดงผลงานจากผู้ประกอบการและสตาร์ตอัป มากกว่า 300 บูธ ร่วมชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ฐานงานวิจัยการันตีรางวัลจากหลายเวที ไม่ว่าจะเป็น อาหารนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Functional Food) อาหารแห่งอนาคต (Future Food) เครื่องสำอาง และสินค้าด้าน Soft Power พร้อมกิจกรรมสาระความบันเทิงที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ขบวนพาเหรดมาสคอต ขบวนพาเหรดหุ่นยนต์ Live Commerce ขายสินค้าไทยบุกตลาดจีน โดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในและต่างประเทศ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ซาร่าห์ ซาโรลา (Sarah Salola) อีทีซี (ETC) เปเปอร์ เพลนส์ (Paper Planes) เดอะทอยส์ (THE TOYS) ซีซันไฟฟ์ (Season Five) ปาล์มมี่ (PALMY) ตู่ ภพธร (Two Popetorn) และทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำวัน ได้แก่ จักรยานยนต์ EV วันละ 2 คัน และรางวัลสูงสุดเป็นรถกระบะ EV จำนวน 1 คัน พร้อมของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย“กระทรวง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน อว.แฟร์ ในครั้งนี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของกระทรวง อว. ในการสร้างความแข็งแกร่งในสหวิทยาการในทุกด้าน ที่นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และเราพร้อมที่จะสนับสนุนการเติบโตของประเทศในทุกมิติ ตลอดจนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” น.ส.ศุภมาส กล่าวทิ้งท้ายรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mhesifair.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MHESIThailand