“หมอธีระวัฒน์” เผยรายงานผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ ชี้ชัดวัคซีนโควิดส่งผลหัวใจอักเสบ

วันนี้(13 ก.พ.) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เกี่ยวกับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่ทำให้เกิดหัวใจวาย จนกระทั่งเสียชีวิตกระทันหัน (sudden cardiac death) เป็นสิ่งที่ได้รับทราบกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มมีการใช้วัคซีนโควิดรายงานในวารสาร ESC heart failure 2024 จากคณะ ของ Dr McCullough ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรม ทางหัวใจและระบาดวิทยา และสืบค้นสาเหตุของหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสมาตลอดแต่ก่อนโควิด-19 และเป็นบุคคลสำคัญที่ให้ข้อมูลหลักฐานต่อสภาซิเนทสหรัฐและสภาผู้แทนสหรัฐและในที่ต่างๆ เกี่ยวกับการตอบโต้ต่อการระบาดของโควิดและผลกระทบของวัคซีนโควิดต่อหัวใจอักเสบภาวะหัวใจอักเสบ ที่เกิดจากวัคซีนนั้นแตกต่างจากการติดเชื้อโควิดอย่างสิ้นเชิงโดยที่เกิดขึ้นเป็น “ผลกระทบต่อหัวใจโดดๆ” และที่น่าวิตกก็คือประมาณ 50% เกิดขึ้นโดยไม่มีอาการ แต่ถ้าตรวจในขั้นลึกจะพบความผิดปกติไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะตรวจเลือด ตรวจพิเศษด้วย MRI และอื่นๆรวมทั้งมีการ ชื่นชมรายงานจากประเทศไทยที่ทำในเด็กวัยรุ่น ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์จำนวนหลาย 100 รายและพบว่ามีความผิดปกติทางระบบหัวใจเกือบ 30% และสามารถพิสูจน์ได้จากการตรวจเลือดและจาก MRI หัวใจ (รับฟังและชมได้ทาง https://youtu.be/5BhC0BCYQwo?si=Gy7GttnwLy_-sVLD " target="_blank">YouTube ซึ่งคุณหมออเมริกันผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวอ้างอิงถึงข้อมูลจากเมืองไทยไว้)และถ้าเกิดภาวะนี้ โดยไม่รู้ตัว เมื่อมีการออกกำลังอย่างรุนแรง จะเกิดมีหัวใจเต้นผิดปกติ จนกระทั่งหยุดเต้น จากมีกระจุกหย่อมอักเสบในหัวใจและขัดขวางการนำไฟฟ้าของเส้นใยประสาทหัวใจ และยังพบได้ในช่วงระยะระยะเวลาตึสามถึงตีห้า ซึ่งเป็นระยะการนอนที่ตื้นขึ้นและจะเข้าระดับตื่นนอนซึ่งสองสถานการณ์นี้จะมีฮอร์โมน Adrenaline หลั่งเพิ่มขึ้นการเกิดหัวใจอักเสบจากโควิดนั้นที่เข้าใจผิดกันมาตลอดว่า วัคซีนจะป้องกันได้ เพราะหัวใจอักเสบจากวัคซีนน้อยกว่าการเกิดหัวใจอักเสบจากโควิดมีลักษณะสำคัญ โดยจะเกิดในภาวะที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะอาการโควิดรุนแรงจนต้องถึงเข้าโรงพยาบาลและมีหลายระบบรวนเรเสียหายไปพร้อมกัน ซึ่งนำถึงความเชื่อที่ต้องได้รับการแก้ไขที่ว่าวัคซีนโควิดมีประโยชน์ในการป้องกันหัวใจอักเสบจากโควิดโดยที่รายงานนี้และอีกหลายรายงานจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของวัคซีนต่อหัวใจ และด้วยกลไกที่สามารถพิสูจน์ได้นอกจากนั้นวัคซีนยังมีผลกระทบเนื่องจากความแปรปรวนของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันแปรปรวน โรคสมองเสื่อม และเส้นประสาทผิดปกติ อย่างเดียวหรือหลายอย่างร่วมกันเป็นเวลาต่อเนื่องAutopsy findings in cases of fatal COVID-19 vaccine-induced myocarditisNicolas Hulscher, Roger Hodkinson, William Makis, Peter A. McCulloughFirst published: 14 January 2024 ESC Heart Failure - 2024 - Hulscher - Autopsy findings in cases of fatal COVID%E2%80%9019 vaccine%E2%80%90induced myocarditis.pdf