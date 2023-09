ชวนประชาชนร่วมสานฝัน มากกว่า Car Free Day แต่ต้อง Everyday ตั้งเป้าสร้างกรุงเทพฯให้เป็นเมืองปลอดมลพิษอย่างยั่งยืน

(24 ก.ย.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมBangkok Car Free 2023 “อุปสรรค โอกาส อนาคต” รณรงค์ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะและเลือกใช้การเดินทางที่ไม่สร้างมลพิษ เพื่อประหยัดพลังงาน และยกระดับคุณภาพอากาศให้คนกรุงเทพฯ“วันนี้เป็นกิจกรรม Car Free Day ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ผู้บริหารกทม.ได้ร่วมกิจกรรม พร้อมกับทั่วโลก โดยนั่งรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเราในการทำให้การเดินทางสาธารณะและระบบการเชื่อมต่อสะดวกมากขึ้นกิจกรรมเมื่อวานนี้(23 ก.ย.)ก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อหาเส้นทางดำเนินการ และในวันนี้ก็ได้เชิญคณะทูตกว่า 20 ประเทศ มาร่วมกิจกรรม โดยหลายประเทศที่มาร่วมก็มีการใช้จักรยานมาก อย่างเช่นโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ก็มีการใช้จักรยานมากถึง 70 % การเรียนรู้จากประเทศเพื่อนๆ ก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างสำเร็จอย่างแท้จริง ถือเป็นการเริ่มต้นทำให้เมืองมีการเดินทางสะดวกขึ้น คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การลดปัญหาโลกร้อน ลดภาวะเรือนกระจก จริงๆแล้วกทม.เองก็ไม่อยากให้เป็นแค่ Car Free Day แต่อยากให้เป็น Car Free Everyday ลดการใช้รถยนต์ในทุกวัน สำหรับค่าใช้จ่ายที่หลายคนบ่นว่าแพงกว่าใช้รถยนต์ สิ่งนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายถูกลง เป็นทางเลือกให้ประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของเมืองที่ต้องทำ”ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวถึงความหมาย คำว่า Last mile ที่หมายถึงการเดินทางจากขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ เช่นรถไฟฟ้า หรือ รถเมล์ และจะเข้าสู่ที่ทำงานหรือบ้านในช่วงกิโลเมตรสุดท้าย ทั้งการเดิน หรือการนั่งมอเตอร์ไซค์ เมืองต้องทำให้ดีขั้นทั้งเรื่องของฟุตบาททางเท้า แสงสว่าง หรือให้ราคาถูกลง เพื่อให้คนหันมาใช้ทางเลือกมากขึ้น เป้าหมายของเราจะทยอยทำในแต่ละวัน ถ้าเราเริ่มการเปลี่ยนแปลง ผลลพท์ก็จะเกิดอย่างรวดเร็วได้ หากไม่เริ่มก็ยาก จากนั้นผู้ว่าฯ ชัชชาติได้กล่าวขอบคุณผู้แทน UN ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยด้าน รองผู้ว่าฯศานนท์ กล่าวว่า วันนี้เป็นกิจกรรมวันที่สามแล้ว วันแรกจัดกิจกรรมในธีม”อุปสรรค” วันต่อมาคือธีม”โอกาส” และวันนี้เป็นกิจกรรมในธีม”อนาคต” จะเห็นจริงๆว่าในวันแรกผู้บริหารก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งมีหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสำรวจ และทำให้เห็นปัญหาตามที่ผู้ว่าฯชัชชาติได้เคยกล่าวแล้วว่าหัวใจสำคัญคือ Car Free Everyday การเห็นอุปสรรค เพื่อมาปรับเปลี่ยนนำไปสู่อนาคต สำหรับ “อนาคต” จะเป็นสิ่งที่ทุกกลุ่มเขตจะมาร่วมนำเสนอกับเราในวันนี้ให้เห็น First mile - Last mile สิ่งที่วางแผนจะปรับแก้ เพื่อจัดทำเป็นแผนในปีงบประมาณ 2568 โดยจะกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของเขตด้วยนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษจากการขนส่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการปัญหาขยะโดยช่วงเช้า เวลา 06.00 น. ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำขบวนจักรยานปั่นออกจากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) แวะจุดที่ 1 เพื่อถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสหประชาชาติ บริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ แยกมัฆวาน และออกเดินทางต่อ โดยมีนักปั่นร่วมสมทบขบวนระหว่างทาง ผ่านคลองผดุงฯ จากนั้นแวะจุดที่ 2 ร่วมถ่ายภาพกับ คณะทูต ผู้แทนสหประชาชาติ และประชาชน ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี และปั่นต่อไปยังสวนเบญจกิติ เพื่อเปิดกิจกรรม “Bangkok Car Free 2023 “อุปสรรค โอกาส อนาคต”