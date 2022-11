กทม.ร่วมปลูกต้นไม้กับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่อิสราเอลและวัน World Cities Day

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. เวลา 17.00 น. ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย​ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้กับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นำโดย นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย (H.E. Ms. Orna Sagiv, Ambassador of Israel) เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่อิสราเอล​ Rosh Hashanah และเป็นวัน World Cities Day​ โดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯได้มอบต้น​ลีลาวดี​ จำนวน​ 50 ต้น​ เพื่อให้กทม.นำไปปลูกตามสถานที่ที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอใช้โอกาสของการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิว Rosh Hashanah (เทศกาลฉลองการสร้างโลกของพระเจ้า) และยังเป็นวันเมืองโลก World Cities Day อีกด้วย ซึ่งการปฏิบัติของทั่วโลกในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Act Local to Go Global” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และการดำเนินการในท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมให้รัฐบาลท้องถิ่นและระดับภูมิภาคสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเท่าเทียมและยั่งยืนมากขึ้น ขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตทุกท่านที่ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างกำแพงสีเขียวเพื่อกรองฝุ่นทั่วเมืองกับกรุงเทพมหานคร โดยหวังว่าจะเกิดความร่วมมือในด้านอื่น ๆ อีกในอนาคต และขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองนี้ สนุกสนาน และมีความสุขไปกับช่วงเวลานี้ โดยให้ต้นไม้เหล่านี้ผูกมัดเราไว้ด้วยกัน"ต้นลีลาวดีทั้งสองต้นนี้ ปลูกโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์​ และเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา​ ซากิฟ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวอิสราเอล​ 31 ตุลาคม 2565" ข้อความสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันแนบแน่น​ แสดงไว้ระหว่างต้นลีลาวดีทั้ง​ 2 ต้นสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ คือ ต้นลีลาวดี (ลั่นทม) เป็นไม้ดอกยืนต้นในวงศ์ตีนเป็ด หรือ วงศ์ไม้ลั่นทม (Apocynaceae) มีหลายชนิดด้วยกัน บางคนมีความเชื่อว่าไม่ควรปลูกต้นลั่นทมในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าเป็นอัปมงคลคือไปพ้องกับคำว่า "ระทม" ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานนามใหม่แก่ลั่นทมว่า “ลีลาวดี” ซึ่งมาจากลักษณะการทอดกิ่งที่อ่อนช้อยงดงาม ทำให้คนเริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดนี้มากขึ้น โดยต้นลีลาวดีนิยมปลูกกันแพร่หลายอย่างมาก ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ได้แก่ จำปา, จำปาลาว และจำปาขอม เป็นต้น (สำหรับชื่อภาษาอังกฤษ ได้แก่ Frangipani, Plumeria, Temple Tree, Graveyard Tree)ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ล้านต้น​ สร้างกำแพงสีเขียวเพื่อกรองฝุ่นทั่วเมือง ผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกอนาคต” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ปลูกต้นไม้วันนี้แต่ปลูกเพื่ออนาคตให้ลูกหลาน ด้วยการเพิ่มเพื่อนใน LINE ใส่คำค้นหา​ @tomorrowtree ที่สามารถบันทึกข้อมูลต้นไม้ที่เราปลูกได้ ซึ่งสามารถปลูกที่บ้านเองได้ ถ่ายรูป เลือกพันธุ์ไม้ มีแผนที่ พร้อมปักโลเคชันได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้จะแสดงกิจกรรมที่ กทม.จัดขึ้นด้วย เพื่อให้ประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม้กับ กทม.ได้ เช่น กิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร ปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งหลังจากปลูกต้นไม้แล้วต้องไปดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีประวัติการปลูกต้นไม้ สามารถติดตามและอัพเดทสถานะได้ ปัจจุบันมียอดจองปลูกต้นไม้กับกทม.แล้ว 1,641,310 ต้น และปลูกต้นไม้ไปแล้ว 165,340 ต้น สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ https://www.bkk1milliontrees.com/