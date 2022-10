โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Open House 1-3 พ.ย.นี้

เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘Home of well rounded leader for the future’ มากว่า 27 ปี ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน Open House ซึ่งจะจัดขึ้นในวันและเวลาดังกล่าว• อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เวลา 9.00 – 11.00 น. ภายใต้ธีมงาน ‘Under Water World’• พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม เวลา 9.00 – 11.00 น. ภายใต้ธีมงาน ‘Leaders of the future’• พฤหัสที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำหรับ Virtual Open Houseโดยภายในงานมร. แอนดรู เอ็ดมอนด์ ครูใหญ่ ดร.ปีเตอร์ โจนส์ หัวหน้าครูชั้นมัธยมและ มิสเอ็มม่า สก็อต (หัวหน้าครูชั้นอนุบาลและประถม) จะเข้าร่วมงานเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระบบอังกฤษ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถาม ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยม 6 เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2023 - 2024รับจำนวนจำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ลิ้งค์นี้: https://forms.gle/LgSNcGyUjBPVYHmW6สอบถามข้อมูลโทร 092-362-8888, Line@regentsschoolbkk