“ยิ่งลักษณ์”ปลื้ม“ลูกไปป์”คว้า 3 รางวัลคะแนนสูงสุดของนักเรียนปีที่ 2

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้มาร่วมงานรับรางวัลของลูกไปป์ หลังจากที่หลายปีก่อนแม่เศร้าและคิดถึงลูกมาก และอยากให้ลูกมาเรียนที่ต่างประเทศ แม่จะได้มีโอกาสดูแลลูกอย่างใกล้ชิด แต่ไปป์ขอให้แม่รอให้เรียนจนจบมัธยมปลายที่ประเทศไทยก่อน พร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนไม่ให้แม่ผิดหวังเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่อิมพีเรียลคอลเลจเนื่องจากมีสาขา Mechanical Engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกลที่ไปป์สนใจ



สาขานี้สอบเข้ายากมากแต่ลูกก็สอบได้ตามที่หวัง แม้เข้าไปแล้วยังต้องเผชิญกับการปรับตัววิกฤติโควิดที่ทำให้ต้องเรียนทางไกล หรือ Learn From Home ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับการเรียนวิศวะที่จะต้องเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎี แต่ไปป์ก็ยังทุ่มเท มุมานะ กับการเรียนจนได้รับรางวัล “National Power Prize in Mechanical Engineering” หรือ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย และ อีก 2 รางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาหลักของคณะวิศวกรรมเครื่องกล คือ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (Mathematics and Computing) และ การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)



วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ภาคภูมิใจเพราะของขวัญที่สำคัญและดีที่สุดในชีวิตของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตได้เป็นอย่างดี แม่คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างพร้อมเป็นแรงสนับสนุนเสมอ เหมือนกับที่ไปป์เคยเป็นกำลังใจให้แม่ในยามที่แม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆในทุกช่วงของชีวิต



แม่ดีใจสำหรับการรับรางวัลครั้งนี้ของลูกนะ และแม่ต้องบอกว่าถึงแม้แม่จะต้องมาอยู่ต่างประเทศ แต่แม่ก็ต้องขอขอบคุณลูก ที่ลูกเป็นความภูมิใจให้แม่



แม่รักลูกนะจ๊ะ