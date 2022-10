สธ.ตั้งงบลงทุนปี 67 รวม 2 หมื่นล. จัดทำคำขอยึด 6 เรื่องหลัก กระจายแบบ 1 จังหวัด รพ.เดียว

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ทั่วถึง เป็นธรรม เหมาะสมกับพื้นที่และระดับศักยภาพของหน่วยงาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมงบประมาณงบลงทุนในปี 2567 กำหนดกรอบวงเงินเบื้องต้นประมาณ 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น วงเงินผูกพันเดิม วงเงินรายการใหม่ และวงเงินพัฒนาตามนโยบาย Service Plan โดยในปีนี้จะมีการบริหารจัดการหลายส่วน เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ สธ. “Health for Wealth” ใช้สุขภาพสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับกรอบการดำเนินการที่จะใช้ในการจัดทำงบลงทุนในปี 2567 ต้องสอดคล้องกับ 6 เรื่อง คือ 1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางจัดทำยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพทุกมิติ รองรับสังคมสูงวัย ลดอัตราตายโรคสำคัญ และสนับสนุนครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย 2.นโยบายและทิศทางการดำเนินงานสำนักงานปลัด สธ. ด้านการลงทุน อาทิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการไร้รอยต่อ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพรองรับภาวะฉุกเฉิน ผลักดันบริการสู่ยุคดิจิทัลและนวัตกรรมการแพทย์ 3.แผนบริการด้านการรักษา (Service plan) เพิ่มศักยภาพบริการของเขตสุขภาพ 4.นโยบาย EMS ดูแลสิ่งแวดล้อม บริการรูปแบบใหม่ครอบคลุม ทันสมัย 5.สนับสนุนและรองรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และสาธารณภัย และ 6.พัฒนาด้านความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เช่น อาคารที่พักอาศัย ระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยบริการ เช่น รั้ว กล้องวงจรปิด เป็นต้น“ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) วางแผนภาพรวมทั้งจังหวัด ดูแล รพศ./รพท./รพ.ชุมชน กระจายงบประมาณตามนโยบาย one province one hospital เพื่อให้ใช้งบประมาณได้สอดคล้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดี ส่วนปีงบ 2567 ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ต่างจากเดิม แต่ขอให้เน้นงานเร่งด่วนเฉพาะและการจัดการสิ่งแวดล้อม” นพ.โอภาสกล่าว