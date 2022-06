ความฉลาดที่มากับความงดงามทางความคิด

ในยามที่มีวิกฤต เราจะได้เห็นคนฉลาดมากมายที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ทั้งๆที่เค้าเหล่านั้นก็มีปัญหาที่มากมาย หรืออาจจะหนักกว่าหลายคนด้วยซ้ำคุณเชื่อมั้ยว่า เหตุการณ์หนัก ๆ ในชีวิต จะเปลี่ยนคนฉลาดให้ไปสู่เป้าหมาย หรือชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเวลาที่ล้มเหลวหลาย ๆ ครั้ง สิ่งอันตรายคือ มันอาจทำให้บางคนสูญเสียความมั่นใจ นั่นคือสิ่งที่แรงสุดแล้ว จากคนที่มั่นใจมากกลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจอะไร แต่หากเรามีความฉลาดคิดในการมองปัญหา เราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นคือประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนที่ดี ที่สามารถเปลี่ยนเราเป็นอีกคนหนึ่งในรูปแบบที่แข็งแกร่งและเก่งขึ้น ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อยังมีหลายคนที่มองว่า คนฉลาดคือคนที่มี IQ สูง แต่ใน IQ นั้น ยังไม่ได้วัดการควบคุมอารมณ์ หรือการจัดการปัญหาชีวิต หรือทักษะการสื่อสาร การมีปฎิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างเคยมีนักวิจัยทดสอบเด็กออทิสติกปรากฎว่า เด็กเหล่านี้หลายคน IQ สูงมากความฉลาดยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์อยู่ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเรียน การทำงาน แต่ความฉลาดทำให้เราพ้นปัญหาหลาย ๆ อย่างในชีวิตได้ดีกว่าแล้วจะทำอย่างไรให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นหมั่นเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ แม้แต่เรื่องเดิมก็เรียนรู้เข้าใจให้ลึกขึ้นแม้เราจะทำงานเดิม ๆ ทุก ๆ วัน แต่ให้เพิ่มการเรียนรู้ทักษะอื่นประกอบที่จะทำให้งานสมบูรณ์ขึ้น ความรู้เป็นสิ่งสะสมจากประสบการณ์ หากเราเปิดรับมันทุกวัน ความรู้ก็ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวคนส่วนใหญ่มักคิดว่าคนอ่านหนังสือเยอะ ๆ คือคนฉลาด แต่จริง ๆ แล้วคนฉลาดคือคนที่อยากรู้สิ่งต่าง ๆ มากกว่า หนังสือดี ๆ ทำให้เรารู้จักคน สังคม สัตว์ ประวัติศาสตร์ และบทเรียนชีวิตมากมายแม้ว่าการอ่านหนังสือไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความฉลาด แต่มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆคุณเชื่อในพลังแห่งการเรียนรู้มั้ยคะ การเรียนรู้นอกจากจะทำให้คุณเข้าใจปัญหาได้ลึกขึ้น มันหาทางออกให้คุณได้สวยงามในแบบของคุณ มันทำให้คุณมีพลัง มีกำลังใจ หากคุณกำลังมองว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่ง ไม่มีอะไรน่าภูมิใจขอให้เปิดใจ รับเรื่องราวมีประโยชน์ดี ๆ เช่นเรื่องนี้ดูนะคะ Lizzie Velasquez เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมามีปัญหาสุขภาพ ทำให้ร่างกายเธอเกิดการผิดปกติ เพราะมีการเสื่อมของไขมันและเนื้อเยื่อ จึงทำให้เธอเกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติ ผิวเหี่ยวย่น กล้ามเนื้อลีบ น้ำหนักตอนเกิดหนัก 1.5 กิโลกรัม และต่อมาตาข้างซ้ายของเธอบอดปัจจุบันในวัย 33 ลิซซี่ไม่เคยมีน้ำหนักมากกว่า 27 กิโลกรัมเลย ต่อให้กินมากแค่ไหนก็ตาม และโรคของเธอทำให้เธอหิวบ่อย และต้องรับประทานอาหารวันละ 3000-4000แคลอรี่ แต่เธอกลับมองโลกในแง่ดีที่ติดตลกว่านี่คือข้อดี ของการเป็นโรคนื้ กินเท่าไรก็ไม่อ้วนตอนเรียนไฮสคูลเธอถูกเพื่อนถ่ายรูปไปลงใน YouTube โดยตั้งชี่อว่า "ผู้หญิงที่น่าเกลียดที่สุดในโลก" (The world's ugliest woman) โดยเธอได้เปิดไปเห็น ในเวลาไม่กี่นาที มีคนเข้ามาดูรูปเธอกว่า 4 ล้านคน พร้อมกับคำวิจารณ์ว่า "ลิซซี่ ได้โปรดเธอ เอาปืนยิงหัวกระบาลตัวเองให้ตายๆไปซะ" แน่นอนเธอเสียใจนอนร้องไห้อยู่หลายคืน จากนั้นเธอก็ตัดสินใจว่า เธอจะไม่ให้คำร้าย ๆ หรือโรคร้าย ๆ ของเธอมากำหนดให้ชีวิตเธอเธอจะเป็นคนดี ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ที่สุดเธอทำ YouTube ของเธอ สอนเรื่องการคิดบวก การรับมือกับการถูกดูถูก และออกหนังสือ Lizzie Beautiful และ Be Beautiful, Be you ที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ปัจจุบันเธอคือ วิทยากรชื่อดัง และได้พูดใน Ted Talk ก็มีผู้ชมแล้วถึง 2 ล้านกว่าเมื่อมีปัญหา จงเป็นคนฉลาดคิด จงกล้าหาญที่จะใช้ความฉลาดพัฒนาชีวิตด้วยตัวเอง โดยอย่าให้ปัญญาหรือาสิ่งเศร้าๆมาทำลายชีวิตคุณได้ค่ะ นั่นแหละค่ะคือความงดงามของความฉลาดอย่างแท้จริง--------------------------