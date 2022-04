5 ปีลดป่วย “มาลาเรีย” ลง 72% ตั้งแต่ต้นปี 65 เจอป่วยหนักแค่ 17 ราย

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 25 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก ปีนี้มีคำขวัญ คือ Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives หรือ “นวัตกรรมก้าวไกล หยุดไข้มาลาเรีย” ซึ่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567 ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ระหว่างปี 2560-2569 ผลการดำเนินงาน มีการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการตรวจวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันควบคุมยุงพาหะมาประยุกต์ใช้ พบว่าประสบความเสร็จเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่ปี 2560-2564 จำนวนผู้ป่วยลดลงถึง 72% และตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจำนวน 731 ราย โดยเป็นผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรง (ฟัลซิปารัม) เพียง 17 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียได้พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม เน้นการควบคุมโรคและตรวจหาเชื้อในกลุ่มทหาร กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ความรู้เด็กนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แพร่เชื้อ