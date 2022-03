กานต์รวี เลิศคอนสาร นศ.ปี 2 พยาบาล มหิดล คว้า “รางวัล The giver Award” 2 ปีซ้อน!

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีหลักสูตรทางการพยาบาลทุกระดับ ประกอบด้วยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและศาสตร์ทางการพยาบาล ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ อีกทั้งคณะฯ มีความเชื่อว่า พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย บทบาทดังกล่าว ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเต็มศักยภาพอีกทั้งยังเป็นผู้ให้จากการทำความดี และเป็นผู้ให้จากความรู้ที่มีเพื่อส่งต่อไปยังสังคมต่อไป ดั่งเช่น น.ส.กานต์รวี เลิศคอนสาร นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับรับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2564 สาขาที่ 2 สาขาผู้ให้ความสุขจากการทำงาน และยังได้รับรางวัล The Giver Award ประจำปี 2563 สาขาที่ 8 สาขาผู้ให้ความสุขจากการเรียนรู้ จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในงานวันครบรอบ 53 ปี วันพระราชทานนาม และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหาการว่างงานจากการเผยแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่ามีจำนวนสูงขึ้น ในขณะที่ระบบสาธารณสุขของประเทศมีความต้องการอัตรากำลังของพยาบาลที่สูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิด “โครงการพิเศษ” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs4) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี จำนวน 25 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ สามารถดูแลตัวเองและบุคคลอื่นได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ว่างงานให้สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ซึ่งสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป และร่วมสร้างสังคมแห่งการทำความดีกับเราสำหรับผู้ที่สนใจ มาร่วมสร้างสังคมแห่งการทำความดีกับเรา จบแล้วสามารถสร้างอาชีพ สมัครเลย... ที่ TCAS 65 รอบ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต : โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. สามารถสอบถามหรือศึกษาหลายละเอียดได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th หรือ Facebook Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล