เริ่ม UCEP COVID Plus “เหลือง-แดง” รักษาทุกที่ฟรี 16 มี.ค. หลัง ครม.เคาะเกณฑ์เบิกจ่าย

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ครม.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโควิด-19 หรือ COVID Plus ว่า หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสำหรับ UCEP COVID Plus ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 มี.ค. 2565 รองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลือง สีแดง และกลุ่มสีเขียวที่อาการเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลือง โดยสามารถใช้บริการสถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้บ้าน เพราะถือเป็นความเร่งด่วน ใช้บริการได้จนรักษาหาย ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิเพียง 72 ชั่วโมงแล้วย้ายกลับไปรักษาใน รพ.ตามสิทธิส่วนผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวได้ปรับไปสู่ระบบบริการตามสิทธิสุขภาพของแต่ละคน เช่น ประกันสังคม สวัสดิการราชการ หรือบัตรทอง เป็นต้น ในกรณีที่อยู่คนละพื้นที่กับสิทธิที่ตัวเองมี เช่น ทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งชั่วคราว แล้วติดโควิดอาการเล็กน้อย หากเป็นประกันสังคมสามารถใช้บริการสถานพยาบาลในเครือของประกันสังคมได้ ส่วนบัตรทองตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดว่าสามารถใช้สิทธิบัตรทองพลัส รักษาที่ไหนก็ได้ เรียกว่า เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) เหมือนโรคทั่วไป ดังนั้น จะไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องยาและการรักษาพยาบาล รวมถึงกรณีแพทย์ให้รักษาที่บ้าน (HI) ด้วย“เป็นการปรับระบบให้รักษาตามสิทธิ ย้ำว่า ทุกคนรักษาฟรี ไม่เสียสิทธิอะไร ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาประชาชนนิยมไป รพ.ใหญ่ๆ ทำให้ผู้ป่วยโรคอื่นเสียสิทธิในการรักษาด้วย เช่น เลื่อนผ่าตัดหัวใจ มะเร็ง โรคไต เพราะไม่เกิดการกระจายไปรักษา รพ.ตามสิทธิของตัวเอง ตอนนี้จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ระบบการแพทย์กลับมาสู่แนวทางที่ควรเป็น” นพ.ธเรศ กล่าวเมื่อถามถึงเกณฑ์การพิจารณากลุ่มอาการสีเหลือง สีแดง และ สีเขียว ที่อาการรุนแรงขึ้น นพ.ธเรศ กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำลังเร่งทำแนวทางออกมา โดยอิงข้อมูลจากไกด์ไลน์กรมการแพทย์ ซึ่งจะมีข้อกำหนดออกมาพร้อมกับที่จะมีผลบังคับใช้ UCEP COVID Plus คาดว่า วันที่ 16 มี.ค.นี้ จะมีการประกาศแล้วมีผลบังคับใช้พร้อมกัน ทั้งนี้ กลุ่มสีเหลือง คือ เริ่มอาการปอดบวม หายใจเร็ว ไข้สูง หรือต้องใช้ท่อออกซิเจน ส่วนสีแดงจะตามข้อกำหนดเดิม เช่น ภาวะช็อก หัวใจล้มเหลว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกลุ่มสีเขียวเมื่ออาการมากขึ้น ก็สามารถไป รพ.ที่ไหนก็ได้ใกล้บ้าน ตามสิทธิ UCEP COVID Plus ซึ่งจะมีการประเมินเข้าสู่ระบบ เพื่อรักษาถามว่า UCEP COVID Plus จะมีผลทำให้ฮอสปิเทลปิดตัวลงมากขึ้นหรือไม่ นพ.ธเรศ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากฮอสปิเทลเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว ใช้ดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวและเหลือง ดังนั้น ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้นๆ ทั้งรัฐและเอกชนว่าจะเปิดต่อหรือไม่