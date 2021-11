UPSKILL for The New World” “ทีเคพาร์ค” ชูภารกิจต่อยอดการเรียนรู้ ช่วย Upskill ให้คนไทยก้าวทันสังคมโลก

​จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนยังไม่ค่อยสะดวก เพราะคนยังหลีกเลี่ยงการเดินทาง และ เว้นระยะห่างทางสังคม หากแต่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานในสังกัด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องภารกิจต่อยอดความรู้ ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการใหม่ๆ รวมทั้ง สานต่อภารกิจต่อยอดการเรียนรู้และการอ่าน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก​นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การอ่านหนังสือของคนไทยว่า คนไทยมีแนวโน้มอ่านหนังสือกันมากขึ้น จากผลสำรวจจะเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงจาก 8 บรรทัดต่อปี เป็น 80 นาทีต่อวัน อย่างสถิติการยืมหนังสือของสมาชิกทTKpark ได้ระบุว่า หนังสือที่คนนิยมยืมไปอ่านอันดับ 1 คือ หนังสือประเภท นิยาย ทั้งนิยายแนวโรแมนติก นิยายแนวสืบสวนสอบสวน รวมถึงแนวฆาตกรรมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ชี้ให้เห็นว่าคนกลุ่มใหญ่ยังคงอ่านหนังสือเพื่อรีแล็กซ์ รองลงมาก คือ หนังสือในกลุ่ม จิตวิทยาในการพัฒนาตัวเอง จะเป็นในหมวดเรื่อง Self - development เรื่องบริหารจัดการ ยิ่งกลุ่มอาชีพ การเล่นหุ้น การลงทุน จะเห็นได้ชัดมากขึ้น ส่วนหนังสือที่เป็น e-book คนจะเทไปอ่านในกลุ่มของจิตวิทยา Self – development มากขึ้นอย่างเห็นได้“คนจะหันมาพัฒนาตัวเองสูงขึ้น ยิ่งในช่วงโควิด-19 ขณะเดียวกัน ก็ยังต้องการอ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย ดูจากกลุ่มหนังสือนิยายยังคงได้รับความนิยมเหมือนเดิม โดยเฉพาะอ่านทาง e-book ทำให้เราประเมินได้ว่า ผู้ที่อ่านทาง e-book จะเป็นผู้ใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มนักเรียนมัธยม กลุ่ม First Jobber เป็นกลุ่มที่รักการอ่านสูง กลุ่มที่อ่านแต่ไม่ถึงกับรุนแรงมากคือกลุ่มคนทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ และที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงจะอ่านมากกว่าผู้ชาย จริงๆแล้วคนไทยก็อ่านหนังสือมากติดอันดับโลกนะ โดยเฉพาะเป็นการอ่านออนไลน์ TK Park ก็พยายามจะชิปให้เค้าอ่านแบบมีเป้าหมาย เพราะถ้าเราอ่านในสิ่งที่ตอบโจทย์อนาคตของเราได้ มันก็ดี ถึงได้พยายามบอกว่า ส่งเสริมการอ่านในขณะที่เราก็ต้องรู้จักตัวเอง ต้องรู้ว่าเราถนัดอะไร เราชอบอะไร ให้อ่านสิ่งที่จะเป็นอนาคตของคุณ สิ่งที่คุณสามารถไปต่อยอดในสิ่งที่คุณมีอยู่ อย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์” ผอ.TKpark แนะนำผอ.กิตติรัตน์ ยังกล่าวต่อ จริงๆ แล้ว TKpark มีหนังสือสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย มากมาย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ หมวดหนังสือที่อยากขอแนะนำเพื่อเพิ่มความเชียวชาญและเท่าทันโลกปัจจุบันก็จะมีกลุ่มหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในอนาคต อย่างกลุ่มของ Sapiens (เซเปียนส์) กลุ่มของ the twenty-first century skills (ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) มันเป็นสิ่งที่อ่านไม่ยาก มีคำโปรย มีภาพ ทำให้คนอ่านติดตามไปได้เรื่อยๆ และหนังสือตอบโจทย์สิ่งที่คนอยากรู้ได้ตรงจุด เช่น เรื่องการลงทุน ฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเอง รู้จักการวางเป้าหมาย และการค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอ ซึ่ง TK Park ก็พยายามใช้ แอปพลิเคชันที่เป็นอีบุ๊ค e-library มีระบบการเซิร์ท มีระบบการช่วยแนะนำหนังสือเช่น เคยอ่านอะไรมายังไง คุณจะไปต่อยอดอะไร ก็จะแนะนำ ขึ้นมาได้ นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะปรับปรุง อัลกอรึทึมอีบุ๊คของเราอยู่นอกจากนี้ เรายังอัพเดทนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาทิ TK Online Librar, Overdrive และLibby by Overdriveแอปพลิเคชันที่รวบรวมหนังสือภาษาต่างประเทศออนไลน์ มีให้บริการทั้ง eBooks, Audio Books และ Online Courses มาไว้ในมือช่วยให้สมาชิกห้องสมุดทั่วโลกอ่านหนังสือหนังสือต่างประเทศยอดนิยมกว่า 16,000 รายการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ฯลฯ“เราอยู่ในอุตสาหกรรมของการพัฒนาคน การจะสร้างศักยภาพของคนให้สูงขึ้น เราทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ต้องมีการเชื่อมต่อกันแชร์ข้อมูลกันจากTK Park ในที่ต่างๆ เพราะเป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการให้ทุกห้องสมุดต้องซื้อหนังสืออะไรมากมาย แต่ให้รู้จักแชร์ข้อมูลกัน แชร์ทรัพยากรกัน แชร์กิจกรรมกันได้ ต่างคนก็จะสามารถจะสร้างยูนีตพอร์ตของตัวเองได้ ผมคิดว่าด้วยวิธีการแบบนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน TK Park ที่มีเครือข่ายในประเทศก็จะมีรีซอร์สที่เพิ่มมากขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมกันเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีรวมหนังสืออยู่ในก้อนเดียวกัน ที่สามารถเอามาแชร์กันอยู่ตรงกลางได้ นี่คือเป้าหมายในระยะยาว” นายกิตติรัตน์ ย้ำผอ. Tkpark ยังแนะนำวิธี UpSkill ตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่เท่าทันโลกในปัจจุบันว่า จริงๆมีเทคนิคง่ายๆ คิอ เราต้องรู้ใจตัวเอง รู้จักว่าตัวเองอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่ออะไร เป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้และทำได้ดี และที่สำคัญเป็นสิ่งที่คนอื่นให้คุณค่าด้วย สังคมต้องการด้วย และถ้าดีไปกว่านั้น ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกินมีใช้พอสมควร สร้างรายได้ได้ สิ่งเหล่านี้ถึงจะเวิร์กที่จะพัฒนาตนเองที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ จากนั้นค่อยมาเซิร์จหาหนังสือ เซิร์จหาคลาสที่คุณจะเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ สิ่งเหล่านี้ทาง TK Park พร้อมที่จะให้ได้ แต่เป้าหมายแรกคุณต้องหาด้วยตัวเอง เพราะถ้าคุณสามารถออกแบบชีวิตตนเองได้ การจะพัฒนาขึ้นมาไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนัก เพราะเป็นสิ่งที่เราอยากทำ ไม่มีใครมาบังคับ และเมื่อเราพัฒนาตนเองแล้ว ต้องมองหาโอกาส ไม่ว่าจะใครให้มา หรือคุณสร้างด้วยตัวคุณเอง ต้องหาให้เจอ สิ่งเหล่านี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ เพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของคุณก็คือความสุขในชีวิตนั่นเอง