สธ.อนุมัติขายชุดตรวจ ATK Self Test ผ่านร้านค้า-ออนไลน์ ได้

วันนี้ (30 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายสถานประกอบการต่างๆ แต่ยังคงยกระดับมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting) ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ชุดตรวจ ATK ในการคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาช่องทางการจำหน่ายชุดตรวจเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง หรือ ATK Self Test สามารถจำหน่ายได้ทั่วไปตามร้านค้าและช่องทางออนไลน์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ห้างร้าน บริษัท สามารถรับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตนำเข้าถูกต้องจาก อย. ได้โดยตรง สำหรับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย. หรือทางคิวอาร์โค้ดนี้ และก่อนซื้อขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากภาษาไทย และมีข้อความแสดงคำเตือน “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” เพื่อให้ได้รับชุดตรวจ ATK Self Test ที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ทำสื่อโฆษณาเพื่อจำหน่ายชุดตรวจ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน โดยต้องมีการแสดงเลขที่อนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ฆพ. XX/XXXXทั้งนี้ ชุดตรวจ ATK Self Test เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 เช่น ทำงานในโรงงาน ร้านอาหาร หรือไปในสถานที่แออัด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเชื้อจำนวนไม่มากหรืออยู่ในช่วงการติดเชื้อระยะแรก ผลที่ได้อาจเป็นลบ ดังนั้น กรณีได้ผลลบแต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้มีการเฝ้าระวังตนเองและดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน