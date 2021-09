SMD เผย อย.อนุมัตินำเข้าชุดตรวจคัดกรองโควิด-19

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำเข้าและวางจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) หรือ ATK แบรนด์ Baicare เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ATK ดังกล่าวมีค่า Positive Predictive Value หรือค่าความน่าจะเป็นที่จะติดเชื้อโควิด-19 จริงเมื่อ ATK ให้ผลบวก และมีค่า Negative Predictive Value หรือค่าความน่าจะเป็นที่จะไม่ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ ATK ให้ผลลบอยู่ในระดับดีมาก โดยอ้างอิงจาก Clinical Validation Report หรือผลการทดสอบจากโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยทั้งนี้ ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) จากผู้ผลิต Baicare (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. China เป็นชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Rapid Test) ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางโพรงจมูก รู้ผลเร็วภายใน 15 นาที ถือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน เพื่อตรวจหาเชื้อแอนติเจนไวรัสโควิด-19 โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า Rapid Test หรือการตรวจ ATK ด้วยความรวดเร็ว จะทำให้เกิด Rapid Tracing หรือทำให้การติดตามผู้มีความเสี่ยงวงหนึ่งมาตรวจ ATK ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิด Rapid Treatment หรือการรักษาพยาบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราการแพร่กระจายเชื้อหรือการระบาดลดลงและสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างมีนัยสำคัญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMD กล่าวเพิ่มเติมว่า "บริษัทฯ ได้ตั้งเป้ายอดขายชุดตรวจ ATK ประมาณ 100 ล้านบาท หรือมีมาร์เกตแชร์ในช่วง 1.5-2 % จากมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยอ้างอิงจากความต้องการใช้ชุดตรวจ ATK มากกว่า 20 ล้านชุดต่อเดือน ซึ่งภาครัฐเองได้ให้การสนับสนุนมาตรการทางภาษีให้ภาคเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปหักภาษีค่าใช้จ่ายได้ 150 เปอร์เซ็นต์ ทำให้แนวโน้มความต้องการชุดตรวจ ATK เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง" ดร.วิโรจน์ กล่าว