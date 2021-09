(ชมคลิป) "Sandbox Safety Zone in School" มาตรการความปลอดภัย-สุขอนามัยภายในโรงเรียนแก่ครู นักเรียน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดเตรียมแนวการปฏิบัติ Sandbox safety Zone in school เพื่อวางมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยภายในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้ด้วยการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen Test มีระบบติดตามของครูและบุคลากรอย่างเข้มงวด กำหนดให้ทุกคนต้องประเมินความเสี่ยงผ่าน “Thai save Thai” อย่างสม่ำเสมอ พร้อมเฝ้าระวังสุ่มตรวจทุก 14 วันหรือ 1 เดือนต่อภาคการศึกษารวมไปถึงการเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ไม่ปะปนกัน และโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของ Thai Stop COVID Plus โดยครูและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องเข้าถึงการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป