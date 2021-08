ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เผยนักเรียนคว้าเกรด A* และ A จากการสอบ IGCSE As และ A Level จำนวนมาก แม้ต้องเรียนออนไลน์

นักเรียนชั้น Year 11 - 13 ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอีกครั้งในปีนี้ จากผลการสอบ IGCSE พบว่า นักเรียนชั้น Year 11 ได้เกรด A* - A ถึง 56% เป็นอีกหนึ่งปีที่นักเรียนได้เกรด A* กันมากที่สุด และที่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษคือนักเรียนที่ได้เกรด A*-A ตั้งแต่ 5 วิชาขึ้นไป มีมากถึง 57% นับเป็นการยืนยันได้ว่านักเรียนของโรงเรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงก่อนขึ้นชั้นเรียนไปในระดับ Sixth Form ต่อไปความสำเร็จของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์สองปีที่ท้าทายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับได้รับความสนับสนุนจากคุณครูในช่วงที่เรียนออนไลน์และมีมาตรฐานการประเมินผลที่เข้มงวด จึงทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในผลสอบครั้งนี้และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นกันเป้าหมายของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์คือการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้เรียนดีและมีผลสอบที่ดี ที่เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้มีการเน้นการเรียนรู้แบบเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ในความสามารถของเด็กแต่ละคนเพื่อวางแนวทางให้ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตในมหาวิทยาลัยและการทำงานต่อไปในอนาคตนอกเหนือจากผลสอบ IGCSE แล้ว นักเรียน Year 11 บางคนได้เข้าสอบ AS Level Mathematics (ก่อนหนึ่งปี) และในจำนวนนี้ 50% ได้เกรด Aขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับนักเรียนที่สร้างผลงานโดดเด่นนี้Rainna ได้เกรด A* 9 วิชา และ ได้เกรด A ในการสอบ AS MathematicsBeck ได้เกรด A* 8 วิชา และ ได้เกรด A ในการสอบ AS MathematicsJie Hua ได้เกรด A* 8 วิชา, เกรด B 1 วิชา และได้เกรด A ในการสอบ AS MathematicsMik ได้เกรด A* 6 วิชา และเกรด A 2 วิชาThunny ได้เกรด A* 4 วิชาและเกรด A 5 วิชาStephie ได้เกรด A* 3 วิชาและเกรด A 5 วิชาผลการสอบ AS Level ของชั้น Year 12สำหรับผลการสอบ AS Level นักเรียนได้เกรด A (เกรดที่สูงที่สุด) ถึง 52% และนักเรียนชั้นนี้ก็ทำสำเร็จต่อเนื่องจากการสอบ IGCSE ที่โดดเด่นของพวกเขาในปี 2020ขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับนักเรียนกลุ่มนี้Mok ได้เกรด A 4 วิชาMook S. ได้เกรด A 4 วิชาMickey ได้เกรด A 4 วิชาPor ได้เกรด A 4 วิชาCartoon ได้เกรด A 4 วิชาผลการสอบ A Level ของชั้น Year 12นอกเหนือจากผลสอบ AS Level ที่ดีมาก ๆ แล้ว นักเรียนบางคนในชั้น Year 12 ได้เข้าสอบ A Level Mathematics (ก่อนหนึ่งปี) และทำเกรดได้ A* ถึง 60% และมีผลสอบผ่านทั้งหมด 100% ที่เกรด A*-A ซึ่งเป็นเกรดขั้นสูงสุดของการสอบระดับนี้ผลการสอบ A Level ของชั้น Year 13สำหรับผลการสอบ A Level นักเรียนได้เกรด A* 31% และได้เกรด A*-A 56% ผลสอบที่ดีในระดับนี้มาจากการถูกปลูกฝังว่า “เราทุกคนต้องทำได้” และเป็นพื้นฐานของความสำเร็จเพื่อต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดีนี้คือBoss ได้เกรด A* 5 วิชาNana ได้เกรด A* 3 วิชาและเกรด A 1 วิชาAim ได้เกรด A* 3 วิชานักเรียนชั้น Year 13 ทุกคนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตนเองเลือกเป็นอันดับแรก ผู้ที่เลือกเรียนต่อในประเทศไทยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเทพฯ และสำหรับผู้ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์Mr. John Rolfe ครูใหญ่กล่าวว่า “ผลสอบนี้ทำให้เห็นว่าโรงเรียนฯ ประสบความสำเร็จทางวิชาการอย่างมากและนักเรียนของเราก็ได้ผลสอบที่ดีอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าเค้าจะมีจุดเริ่มต้นอย่างไร เซนต์สตีเฟ่นส์ เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้คัดเลือกเด็กเข้าเรียนจากการมีผลการเรียนที่โดดเด่น แต่เราให้โอกาสทุกคนแม้กระทั่งนักเรียนที่ต้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มเข้าเรียนและพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง จนส่วนใหญ่ผ่านการสอบ The First Language English ในชั้น Year 11 รวมถึงในวิชาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน นักเรียนที่สอบ IGCSE AS และ A Level เป็นเด็กที่โตมากับโรงเรียนฯ และเรียนกับเรามาหลายปีแล้ว ส่วนใหญ่เข้ามาเรียนตั้งแต่ระดับ Early Years ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีในความสำเร็จที่พวกเขาทำได้ในปีนี้ นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นของเซนต์สตีเฟ่นส์กลุ่มนี้ถือว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีที่สุดในประเทศและในโลก ส่วนเด็กกลุ่มอื่น ๆ ก็เป็นเด็กที่มีความสามารถที่จะเติบโตและสำเร็จไปกับโรงเรียนฯ ในอนาคตด้วยเช่นกัน”