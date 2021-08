นางฟ้าชัดๆ "ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์" มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย 57 คน ในอเมริกา

ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แก่ผู้ที่ควรค่าต่อการได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาในระดับวิทยาลัย โดยปีนี้ยังเป็นปีที่ 2 ที่ปุ๋ยขยายการให้ทุนแก่นักเรียนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านจุดริเริ่มในการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกานั้น คือการตระหนักถึงและการเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นมรดกชาติ คัดเลือกผู้ที่มีความโดดเด่นในการเล่าเรียน เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยกล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจกับผู้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ที่โดดเด่นทั้ง 57 คน เราจะสนับสนุนทางด้านการศึกษา และร่วมฉลองความขยันหมั่นเพียรต่อการเล่าเรียนความสำเร็จของพวกเขาด้วยความกตัญญูรู้คุณ การอุทิศตนของพวกเขาต่อชุมชนไทย สร้างแรงบันดาลใจให้ปุ๋ยที่จะดำเนินการให้ทุนการศึกษาต่อไปไม่หยุดยั้ง และเชื่อมต่อกับนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นต่อนักเรียนผู้ที่สมควรที่จะด้รับการสนับสนุน""การศึกษาคือพื้นฐานของการเปลี่ยแปลง และนวัตกรรมสำหรับอนาคตของพวกเรา ปุ๋ยได้อ่านใบสมัครของทุกทุกคนที่เราได้รับ สร้างความชุ่มชื่นและอบอุ่นในหัวใจเป็นอย่างมาก ทำให้ปุ๋ยไม่สามารถที่จะเลือกผู้สมัครเพียงแค่ 50 คน และต้องเพิ่มเป็น 57 คนในที่สุด สำหรับปีนี้ การที่ได้อ่านเรื่องราวที่ท้าทาย ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานของพวกเขา ปุ๋ยได้รับรู้ว่าผู้ได้รับทุนที่แสนพิเศษในปีนี้ไม่เพียงแต่ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและเป็นผู้ที่เหมาะสม คู่ควรที่จะได้รับทุนนี้ แต่พวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้""ได้รับการท้าทายจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมากมาย อย่างไรก็ตาม we have it within us เราพยายามทำดีที่สุดเพื่อโลกของเราในวันนี้โดยการมาร่วมกันสร้างทางออก ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของทุนการศึกษาที่มีความพิเศษเฉพาะตัว ปุ๋ยตระหนักถึงว่าอนาคตของเราฝากไว้ต่อเยาวชนผู้มีแรงบันดาลใจอย่างไร ซึ่งเราจะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนพวกเขา"ทุนการศึกษาของมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ สำหรับนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้ายที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินที่ต้องการจะเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยชุมชนเป็นเวลา 4 ปี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ทางมูลนิธิกำหนดไว้ในใบสมัคร นักเรียนที่ได้รับเลือกในฐานะนักการศึกษามูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ( AWF Scholars ) จะได้รับทุนการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อศึกษาต่อ ผู้รับทุนการศึกษาที่เข้าเรียนวิทยาลัยชุมชนจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ และสำหรับผู้ที่เข้าเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ทางมูลนิธิจะเลือกผู้รับทุนโดยดูรวมรวมทั้ง their academic promise ความต้องการการสนับสนุนการเงิน การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ความเป็นผู้นำและเรียงความที่เขียนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ปี 2021ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ทุนการศึกษาของมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ สำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทย เพื่อผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายปีสุดท้ายที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินที่ต้องการจะเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเราคือการเปิดประตูให้นักเรียนไทยที่มุ่งหวังที่จะเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับชาติแก่นักการศึกษาวัยเยาว์ของประเทศไทยเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านักการศึกษาเหล่านี้จะเติบโตรุ่งโรจน์ได้ หากพวกเขาได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันทั่วทั้งประเทศ โดยการสร้างพลังแรงใจให้แก่ชุมชมในหมู่นักการศึกษา เรายังช่วยกันร่วมสร้างความภาคภูมิใจให้เพิ่มมากขึ้น ความมุ่งมั่นและการเชิดชูเกียรติประเทศไทยและคนไทย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ สำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทย ปี 2021ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.angelswingsfoundationthailand.org**เกี่ยวกับมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ความมุ่งมั่นนี้เริ่มมาตั้งแต่ 30 ปีที่แล้วเป็นเป้าหมายส่วนตัวที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของ "ปุ๋ย ไซม่อน" ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ได้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิจนวันนี้ได้กลายเป็นมูลนิธินานาชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชนไทยในหลากหลายประเทศทุนการศึกษาของมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เน้นย้ำถึงความเชื่อที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของผู้ก่อตั้งมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ "ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน" ในพลังของการศึกษา ทุนการศึกษาของมูลนิธิ แองเจิ้ล วิงส์ ได้ริเริ่มขึ้นจากความตั้งใจที่จะตระหนักถึงและยกย่องนักเรียนไทย อเมริกันที่มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ห่วงใยต่อชุมชนชาวไทยและมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาต่อ