"ซาราห์ คัลเบอร์สัน" เจ้าหญิงแอฟริกันตัวจริงเสียงจริง

เธอเพิ่งค้นพบว่าเป็น

ในวัย 28 และตอนนี้ดิสนีย์คว้าเอาเรื่องราวชีวิตของเธอไปสร้างหนังเรียบร้อยแล้ว -- เธอคือ

ที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา

ซาราห์ คัลเบอร์สัน อาจจะคาดหวังการค้นหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด เพียงเพื่อจะได้รู้ว่า จริงๆ แล้วรากเหง้าที่แท้ของตัวเธอเองเป็นใคร แต่เธอไม่ได้คาดหวังว่า ความจริงที่ค้นเจอจะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

เธอเติบโตมาในสหรัฐฯ ในฐานะลูกบุญธรรมของจิมและจูดี คัลเบอร์สัน สามี-ภรรยาผิวขาว ในเวสต์เวอร์จิเนีย ซาราห์เริ่มตามหาแม่ผู้ให้กำเนิดตอนที่เธออายุ 21 โดยได้พบว่า แม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปเมื่อ 10 ปีก่อน

ซาราห์จึงตามหาพ่อผู้ให้กำเนิดต่อไป โดยได้คำแนะนำจากเพื่อน และจ้างนักสืบเอกชน ก่อนจะพบวี่แววที่เชื่อมโยงกับเธอ รวมทั้งป้าแท้ๆ ซึ่งอยู่ในรัฐแมรี่แลนด์

เป็นลุงของเธอ ที่ได้เปิดเผยตัวตนซาราห์ในฐานะเจ้าหญิงของชนเผ่าเมนดี ในเซียร์รา ลีโอน ในที่สุด ซาราห์ก็ได้บินไปยัง แอฟริกาตะวันตก เพื่อไปเยี่ยมพ่อผู้ให้กำเนิด

ในปี 2004 เจ้าหญิงซาร่าห์เดินทางถึงเมืองบัมเป ของเซียร์รา ลีโอน ซึ่งกำลังฟื้นตัวจากสงครามกลางเมือง 11 ปี บรรยากาศบ้านเมืองไม่ค่อยโสภานัก โรงเรียนและชุมชนถูกทำลายเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เธอก่อตั้งมูลนิธิ เซียร์รา ลีโอน ไรซิ่ง เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง และส่งเสริมความปลอดภัยด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังส่งเสริม มาสก์ ออฟ แอฟริกา แคมเปญรณรงค์ให้ผู้คนสวมหน้ากากเพื่อควบคุมโควิด-19

“ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การเป็นเจ้าหญิงกลายเป็นหน้าที่รับผิดชอบ” เจ้าหญิงซาราห์ ที่ตอนนี้วัย 45 ปี ให้สัมภาษณ์ในรายการ แทมรอน ฮอลล์ โชว์

ไม่นานมานี้ เจ้าหญิงซาราห์ ได้โพสต์วิดีโอแสดงความคืบหน้าของการสร้างบ่อน้ำใหม่ผ่านมูลนิธิฯ โครงการนี้จะช่วยจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับชุมชนที่ต้องการ

นอกเหนือจากการจัดการมูลนิธิของเธอแล้ว เจ้าหญิงซาร่าห์ยังเป็นวิทยากรพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การเข้าถึงชุมชน ความหลากหลายทางเชื้อชาติ การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และแน่นอนว่าประสบการณ์ของเธอในฐานะเจ้าหญิงแอฟริกัน สำนักข่าวเอ็นบีซีรายงานว่า เธอมักกล่าวถึงบริษัทและองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น

เจ้าหญิงซาราห์ สนับสนุนด้านการศึกษาในเซียร์รา ลีโอน เป็นพิเศษ โดยตัวเธอเคยทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโอ๊ควูดในลอสแองเจลิส เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการทำงานร่วมกับนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย

นอกจากนี้ เจ้าหญิงซาร่าห์ยังเป็นนักแสดงละครเวทีที่มีความสามารถ ความรักในการแสดงทำให้เธอได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย ก่อนที่เธอจะไปเรียนต่อปริญญาโทด้านวิจิตรศิลป์ที่โรงเรียนการละครอเมริกัน ในซานฟรานซิสโก และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มนักแสดงละครเวทีในลอสแองเจลิส

เธอยังโพสต์ลงอินสตาแกรมว่า เคยปรากฏตัวในเรื่อง American Dreamz, The Secret Life of the American Teenager และ Boston Legal และยังบรรยายว่า เธอคิดถึงการแสดง

เจ้าหญิงซาร่าห์ ยังออกหนังสือ A Princess Found ในปี 2009 บันทึกเรื่องราวชีวิต และการค้นพบราชวงศ์ของเธอ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารของดิสนีย์ และจะถูกนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในเร็วๆ นี้