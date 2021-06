อว. เผยข่าวดี “วัคซีนซิโนแวค” ผ่านความเห็นชอบขององค์การอนามัยโลก แล้ว

วันนี้ (1 มิ.ย.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) แจ้งว่า "วัคซีนซิโนแวก ผ่านความเห็นชอบขององค์การอนามัยโลก" แล้วเป็นวัคซีนชนิดที่ 6 ในรายการ Emergency Use Listing (EUL) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประกอบด้วย-ไฟเซอร์ (Pfizer/BioNTed)-แอสตราเซเนกา (AstraZeneca)-แจนเซน จอห์นสัน&จอห์นสัน (Janssen - Johnson&Johnson)-โมเดิร์นนา (Moderna)-ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)-ซิโนแวก (Sinovac)WHO has listed the Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, Janssen (Johnson and Johnson), Moderna, Sinopharm, Sinovac vaccines for emergency use.