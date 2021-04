"อนุทิน" เตรียมชง ศบค. ยกระดับโซนสีจังหวัด "สีแดง-สีส้ม" พรุ่งนี้ คุมโควิด-19 แพร่กระจาย

อนุทิน

วันนี้ (15 เม.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลาโหม มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ การต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ UHOSNET โรงพยาบาลเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้แทนสภาวิชาชีพและองค์กรอิสระ ร่วมการประชุมและประชุมทางไกลนายอนุทินกล่าวว่า ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจุดเริ่มต้นจากสถานบันเทิง กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,543 ราย ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณา เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม ยกระดับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงหลังสงกรานต์ ป้องกันผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแพร่เชื้อไปยังครอบครัว กลุ่มเพื่อน ที่ทำงาน และสถานที่อื่นๆ เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็ว ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และลดผลกระทบระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เมื่อโรคสงบลง จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อไปโดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดูจากสถานการณ์ในจังหวัด ความเสี่ยงในการระบาด โดยปรับพื้นที่จังหวัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น ส่วนที่เหลือ 59 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนี้1.ปิดสถานบันเทิง ผับ,บาร์,อาบ อบนวด ทุกจังหวัด 2.ร้านอาหาร นั่งรับประทานในร้านได้ งดจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพื้นที่สีแดงเปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. สีส้มเปิดไม่เกิน 23.00 น. 3.งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน กรณีที่จำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 4.งดกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 5.งดการเรียนการสอนในห้องเรียน 6.ปิดสวนสนุกและงดเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชน Work from Home ให้มากที่สุด เข้มมาตรการองค์กร D-M-H-T-T คือ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะ/ หมอชนะ แยกกันรับประทานอาหาร ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดขอความร่วมมือ Work from Home สังเกตอาการ 14 วัน และมาตรการอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ จะเสนอ มติจากที่ประชุม ฯ ต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (16 เมษายน 2564)นายกล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในมาตรการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังอยู่ในภูมิลำเนา ถ้าหากเป็นไปได้ก็ขอให้ทำงานมาจากที่ภูมิลำเนาผ่านเทคโนโลยี ไม่ต้องเคลื่อนย้ายกลับเข้ามา ขอให้ประชาชนลดการเดินทาง ลดการรวมกลุ่มกัน และขอเน้นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย 100 % โดยเฉพาะในผู้ที่กำลังเดินทางออกนอกเคหะสถาน กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าการสวมหน้ากากคือการการป้องกันการแพร่เชื้อได้ดีที่สุดส่วนเรื่องการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนดนั้น ขอให้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ ได้พิจารณาร่วมกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สธ. ก็ขอความร่วมมือประชาชนในการอยู่บ้าน เพื่อลดโอกาสแพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงหากทำงานจากที่บ้านได้ ก็จะเป็นมาตรการสำคัญเพื่อลดการเดินทาง ลดการเข้าไปสัมผัสกับคนๆได้อย่างมาก