กทม.ประกาศรางวัลผู้ชนะออกแบบป้ายรถเมล์โฉมใหม่

วันนี้ (22 มี.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)ในที่ประชุม สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมผลการประกวดศาลาที่พักผู้สารโฉมใหม่ ตามที่ สจส.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง แบ่งพื้นที่ดำเนินโครงการออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 350 หลัง กลุ่มที่ 2 ย่านธุรกิจ สำนักงานและพาณิชยกรรม จำนวน 500 หลัง และกลุ่มที่ 3 ย่านสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา จำนวน 400 หลัง รวมจำนวน 1,250 หลัง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน ตั้งแต่ ก.ค.64 - ม.ค.65 สำหรับในระยะต่อไปจะดำเนินการในพื้นที่กลุ่มที่ 4 กรุงเทพกลาง-ใต้ จำนวน 550 หลัง กลุ่มที่ 5 กรุงเทพเหนือ-ตะวันออก จำนวน 750 หลัง และกลุ่มที่ 6 กรุงธนเหนือ-กรุงธนใต้ จำนวน 450 หลัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,750 หลัง ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน ตั้งแต่เดือน ก.ย.64 - พ.ค.65ทั้งนี้ สจส.ได้จัดให้มีการประกวดศาลาที่พักผู้โดยสารโฉมใหม่ ผลการประกวดมีดังนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ เงินสด 200,000 บาท ได้แก่ ทีม G027 ศ.ศาลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท ได้แก่ ทีม G065 SiamCenter BusShelter รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 50,000 บาท ได้แก่ ทีม G031 กรุงเทพฯ ก้าว รางวัลยอดนิยมจากประชาชน (Poppular vote) เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ ทีม G065 SiamCenter BusShelter รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ ทีม G056 ร่มโพธิ์ ร่มไทร ทีม G017 ศาลาแถว ทีม G186 ศาลานาคร ทีม G144 Shape of Bangkok ทีม G158 Bus Station และทีม G058 ศาลารวมใจประเภทนักเรียนนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินสด 80,000 บาท ได้แก่ ทีม S049 Bangkok Belonging รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 50,000 บาท ได้แก่ ทีม S044 ศาลาศิวิไลท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000 บาท ได้แก่ ทีม S013 จิ๊กซอว์ออฟไลท์ รางวัลยอดนิยมจากประชาชน (Poppular vote) เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ ทีม S049 Bangkok Belonging รางวัลชมเชย เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ ทีม S012 Pocket Park ทีม S071 Bus Stop Belonging ทีม S094 ศรีวิไล สเตชัน ทีม S060 The Emuartier Station ทีม S024 Non Existentent และทีม S019 Merge Together ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะผู้บริหารมีมติให้ สจส.พิจารณานำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 2 ประเภทต่อไป