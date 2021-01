กทม. แจ้งปชช.ที่ไปจุด 11 พื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด เข้าระบบ BKKcovid19 ด่วน

วันนี้ (5 ม.ค.) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนที่ไปพื้นที่เสี่ยง 11 จุด ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang" ให้เข้าระบบ BKKcovid19 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยระบุข้อความว่าด่วน ใครเคยเดินทางไปจุด 11 พื้นที่เสี่ยงเข้าระบบ BKKcovid19 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด11 พื้นที่เสี่ยงผู้ที่เคยเดินทางไป 5 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 ถึงปัจจุบัน1. จังหวัดสมุทรสาคร2. จังหวัดนครปฐม ต.บางระกำ อ. นครชัยศรี ต.สระสี่มุม ต.ห้วยม่วง ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน ต.บางหลวง ต.ดอนตูม อ.บางเลน3. จังหวัดนนทบุรี หมู่ 5 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ (ตลาดกลางบางใหญ่)4. จังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง5. จังหวัดระยอง อ.เมืองผู้ที่เคยไปใช้บริการ6. ร้าน groove evening ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 25637. ร้าน new jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 25638. ร้าน The sun ถ.สิรินธร ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 25639. ร้าน The roof bar ถนนพระราม3 ตั้งแต่ 13-30 ธ.ค. 6310.ร้านอีสานกรองแก้ว ในช่วงวันที่ 15 - 26 ธันวาคม 256311.ร้านน้องใหม่พลาซ่า(น้องใหม่คาราโอเกะ) ซอยอยู่ออมสิน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัดในช่วงวันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2563หรือติดต่อสายด่วน สำนักอนามัย กทม.ได้ที่เบอร์ 02-203-2393 และ 02-203-2396 รายละเอียดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ เพจ Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์