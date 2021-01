กทม.เผยไทม์ไลน์หนุ่มวัย 44 เสียชีวิตเพราะโควิด เที่ยวย่านท่าพระ-ปิ่นเกล้า พบผู้สัมผัสติดเชื้อแล้ว 12 ราย เสี่ยงสูง 279 ราย

วันนี้ (3 ม.ค.) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แจ้งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 62 ของประเทศ เป็นชายไทย อายุ 44 ปี ซึ่ง ศาบคงได้รายงานเมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา มีอาชีพอิสระ บ้านพักอยู่เขตสาทร มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่ กทม. โดยพบว่า มีผู้สัมผัสติดเชื้อ 12 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 279 ราย ขอให้ผู้ที่เคยไปร้าน groove evening ถนนบรมราชชนนี ร้าน New Jazz ร้าน The SUN และร้าน The roof bar เข้าระบบ BKKcovid19 ด่วน กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดจากผลการสอบสวนโรคผู้ป่วยชาย อายุ 44 ปี มีอาชีพอิสระ บ้านพักอยู่เขตสาทร มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่ กทม.ดังนี้วันที่ 13 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 6 คนวันที่ 22 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 4 คนวันที่ 25 ธ.ค. 63 ไปร้าน New Jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ และร้าน The SUN ถ.บรมราชชนนี กับเพื่อนรวม 3 คนวันที่ 26-27 ธ.ค. 63 มีอาการไข้ มีน้ำมูกไหล ไอวันที่ 28 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 6 คนวันที่ 30 ธ.ค. 63 ไปตรวจที่ รพ.เจริญกรุงฯ มีอุณหภูมิ 38.3 องศาเซลเซียส ระดับออกซิเจนในเลือด 80% Admit ที่โรงพยาบาล ใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยใจวันที่ 31 ธ.ค. 63 อาการแย่ลง ส่งต่อ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ EOC สำนักอนามัย รับแจ้งการเสียชีวิต เวลา14.19 น.กทม.ได้สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก เมื่อวันที่ 1-2 ม.ค.64พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย และผู้สัมผัสทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 279 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้พนักงานร้าน New Jazz Swab มีพนักงาน 120 ราย Swab 20 ราย พบติดเชื้อ 9 รายคนในครอบครัวมี 7 ราย Swab ทั้งหมดแล้ว พบติดเชื้อ 1 ราย โดยผู้ติดเชื้อคนนี้ทำงานที่ร้าน The roof bar ถ.พระราม 3 บางคอแหลมคนในร้าน The roof bar 12 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อร่วมบ้าน ที่ทำงานในร้าน The roof bar อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานร้าน groove evening มีพนักงาน 35 ราย Swab 35 ราย ทุกคนปลอดเชื้อเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารที่ร้าน groove evening Swab 5 ราย พบติดเชื้อ 2 รายพนักงานร้าน The SUN ถ.บรมราชชนนี มีพนักงาน 100 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนขอให้ผู้ที่ไปร้าน groove evening ร้าน New Jazz ร้าน The SUN และร้าน The roof bar ตาม Timeline เข้าระบบ BKKcovid19 ด่วน http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดหรือจะโทร.สายด่วน สำนักอนามัย กทม. 022032393 หรือ 022032396 ได้ครับ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของ กทม. ได้ที่ช่องทางหลักจาก Fan page Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการประชาสัมพันธ์ https://www.facebook.com/prbangkok