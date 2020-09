สรุปยอดผู้สัมผัสเสี่ยงดีเจหนุ่ม 974 ราย ตรวจแล้ว 521 ไม่พบเชื้อ เร่งค้นหาเพิ่มที่ บิ๊กซี สุขสวัสดิ์

วันนี้ (8 ก.ย.) ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผลการค้นหาผู้สัมผัสกรณีผู้ต้องขังชายอาชีพดีเจ ติดโควิด-19 สรุปจำนวนรวมทั้งสิ้น 974 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 ราย ตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 521 ราย ไม่พบเชื้อทั้ง 521 ราย แยกเป็นดังนี้1. บุคคลในครอบครัว ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อ- จำนวนผู้สัมผัส : 6- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 6- มาตรการ : กักกัน LQ My hotel รัชดา 14 วัน2. คอนโดบ้านสวนธน ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อ- จำนวนผู้สัมผัส : 143- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 143- มาตรการ : เฝ้าระวังอาการที่บ้านให้ครบ 14 วัน3. ศาลอาญา ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อ- จำนวนผู้สัมผัส : 492- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 14- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 478- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 14 /ไม่พบเชื้อ- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 478 (146 ราย ไม่พบเชื้อ) ที่เหลือรอผล/นัดหมายเก็บตัวอย่าง-มาตรการ :กลุ่มเสี่ยงสูง : กักกัน/เฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วันกลุ่มเสี่ยงต่ำ : ประสานศูนย์บริการติดตามเฝ้าระวัง4. โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทั้งหมดตรวจไม่พบเชื้อ- จำนวนผู้สัมผัส : 6- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 6- มาตรการ : เฝ้าระวังอาการ 14 วัน5. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเจ้าหน้าที่/อสรจ.- จำนวนผู้สัมผัส : 76- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 24- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 52ผู้ต้องขัง- จำนวนผู้สัมผัส : 35- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 35 /ไม่พบเชื้อ 34 ราย อีก 1 ราย รอผล- มาตรการ :กลุ่มเสียงสูง : แยกกักกันเพื่อลดโอกาสแพร่กระจายกลุ่มเสี่ยงต่ำ : ติดตามเฝ้าระวังอาการ 14 วัน6. เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ- จำนวนผู้สัมผัส : 8- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 8 / ไม่พบเชื้อ- มาตรการ : แยกจากกันจากผู้ต้องขังรายอื่นๆ7. ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน พระราม 3- จำนวนผู้สัมผัส : 18- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : พนักงาน 3/ลูกค้า 1- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : พนักงาน 11/ลูกค้า 3- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 18 (4-5/9/63) ไม่พบเชื้อ- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 4 (5/9/63) ไม่พบเชื้อ- มาตรการ :กลุ่มเสี่ยงสูง/ต่ำ : ครบกักตัว 14 วันสิ่งแวดล้อม : ปิดร้าน 14 วันทำความสะอาด8. ร้านอาหาร 3 วัน 2 คืน พระราม 5- จำนวนผู้สัมผัส : 60 คน- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 25- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 35- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 25 (5/9/63) ไม่พบเชื้อ- มาตรการ :กลุ่มเสียงสูง : ครบกักตัว 14 วัน9. ร้านอาหาร First Café ถ.ข้าวสาร- จำนวนผู้สัมผัส : 15- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 2- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 13- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 2 (5/9/63) ไม่พบเชื้อ- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 13 (4/9/63) ไม่พบเชื้อ- มาตรการ :ครบการกักกันเฝ้าระวังที่บ้าน 14 วันแล้ว10. ถนนข้าวสาร- จำนวนผู้สัมผัส : 112- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 112- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 112 (5/9/63) ไม่พบเชื้อ- มาตรการ :กักกันเฝ้าระวังที่บ้าน 14 วัน11. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา- จำนวนผู้สัมผัส : 3- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 3- มาตรการ :กักกันเฝ้าระวังที่บ้าน 14 วัน12. Big C สุขสวัสดิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัส13. App BKK Covidจำนวนผู้สัมผัส : 20- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 1- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 3- รอตรวจสอบ : 16ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ :- ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง : 1 (5/9/63) ไม่พบเชื้อ- ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : 3 (5/9/63) ไม่พบเชื้อ14. ไทยชนะจำนวนผู้สัมผัส : 3ผลการตรวจสอบ : ติดตามแล้วเป็นกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วย