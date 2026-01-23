“อนุทิน” เปิดงานวันสถาปนา ป.ป.ท.ครบ 18 ปี แนะกินสับปะรดเยอะๆ ปราบโกง ลั่นพาไทยสู่เวทีโลก

นายกฯ เปิดงานวันสถาปนา 18 ปี ป.ป.ท. "พลังศรัทธา พลังล่าทุจริต" ขอยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ 3 ประการ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
พร้อมแนะ "กินสับปะรดเยอะๆ หูตาจะได้เป็นสับปะรด" ลั่นไทยต้องยืนบนเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี กลับสู่จอเรดาร์ มีอำนาจต่อรองนานาประเทศได้ บอกในฐานะผู้นำ ส่งหนังสือหนา 8-10 เล่ม ยื่น "โออีซีดี" หวังไทยได้รับพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก เผยได้รับคำตอบเร็วสุด 5 ปี ต่อรองไป 3 ปี แต่ไม่ได้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ เผยหนังสือภาษาอะไรไม่รู้ ไม่มีปัญญาอ่าน แต่ตั้งใจทำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังไทยอยู่บนมาตรฐานเทียบนานาอารยะประเทศอื่นๆ ไทยรอได้ แต่ถ้าไม่ได้รับถึงตายเลย แจ้งไปแบบนี้
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ท. (25 มกราคม 2569) ภายใต้แนวคิด “พลังศรัทธา พลังล่าทุจริต” พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 8 ราย โดยมีนายอำนาจ พวงชมภู ประธานกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จากส่วนกลาง และ ปปท. เขต 1-9 จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องแซฟไฟร์ 206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ถ้าถามพี่น้องประชาชนกังวลกับเรื่องอะไรมากที่สุดก็จะต้องมีการพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งพวกเราทราบดีว่าการแก้ปัญหานี้ไม่เพียงต้องทำตลอดเวลา แต่ยังต้องมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องให้เท่าเทียมกับวิธีการใหม่ๆของผู้มีเจตนาทุจริตการดำเนินงานของป.ป.ท.ซึ่งเป็นที่มุ่งหวังของสังคม จะต้องมีความชัดเจนทั้งระบบและผู้บริหารจัดการ เพื่อให้คดีทุจริตไม่มีคดีตกค้าง
และต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากการแทรกแซงโดยเด็ดขาด ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับคำกล่าวที่ว่าปิดชื่อถือพฤติกรรม ที่ตนได้บัญญัติไว้ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การปราบปราม การทุจริตถือเป็นนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏข่าวพนักงานของที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ร้ายแรงจะต้องดำเนินการทางอาญาอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างรวมถึงกรณีการนำกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของรัฐ ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นเราจะต้องดำเนินการเพื่อความโปร่งใสให้ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและความเชื่อมั่นที่เราจะต้องได้รับจากนานาประเทศ
นายกรัฐมนตรีกล่าว ที่ผ่านมาตนได้ทราบว่าสำนักงานป.ป.ท.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรควบคู่กับการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก จึงขอให้ทุกท่านได้พัฒนาทั้งวิธีการและประสิทธิภาพในการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การกระทำเช่นนั้นได้ พวกเราต้องมีหูตาที่กว้างไกลพัฒนาองค์ความรู้อยู่เสมอโดยอาศัยแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
"กินสับปะรดเยอะๆครับ หูตาจะได้เป็นสับปะรดและการทำงานจะได้ไม่เป็นสับปะรด ขอให้ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป.ป.ท.ร่วมกันสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเข้มแข็งและไม่ยอมจำนงค์ต่ออิทธิพลหรือแรงกดดันใดๆ โดยยึดถือหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นเกาะปกป้องการทำงานของพวกเราให้ปราศจากการคุกคามไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลใดๆ 3 ประการ คือ 1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2) ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3) ยึดมั่นในหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม"
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทั้ง 3 ข้อนี้หากเราได้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถซื่อสัตย์ โปร่งใส สุจริตเราก็จะมีพี่น้องประชาชนเป็นทั้งเกาะกำบังและเป็นหลังพิงให้กับพวกเรา ซึ่งเราจะสามารถทำงานทุกชิ้นให้ประสบความสำเร็จได้
"สิ่งสำคัญคือ ประเทศไทยเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านคือยุคที่เราจะต้องยืนอยู่ในเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี มีอำนาจในการต่อรอง มีความยอมรับจากนานาประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือโออีซีดี ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอำนวยความยุติธรรม การยึดหลักยุติธรรม ในการบริหารประเทศ ซึ่งหลักนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่นานาประเทศจะต้องยึดถือเป็นมาตรฐาน หากเขาจะพูดคุยทำความตกลง หรือมีการเจรจา หรือทำในเรื่องของสนธิสัญญา หรือ MOU หรือปฏิญญาใดๆก็ตามในอนาคตนี้ ถ้าคู่กรณีไม่ได้อยู่ในหลักของโออีซีดี เราก็จะมีปัญหาในการเจรจาต่อรองกับพวกเขา อาจจะรวมไปถึงโอกาสต่างๆของประเทศไทย ถ้าเขาประกาศ เช่น ประเทศนี้ไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของโออีซีดี คนที่จะมาลงทุน มาท่องเที่ยวมาใช้เงิน แสวงหาโอกาสในประเทศไทยของเราก็จะขาดความเชื่อมั่นและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ พวกเขาต้องคิดถึงทางเลือกอื่น ซึ่งไม่มีผลดีใดๆ กับประเทศไทย"
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ฉะนั้นตรงนี้ด้วยความร่วมมือของป.ป.ท.และอีกหลายหน่วยงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฤษฎีกา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการจัดทำเอกสารเสนอตัวเอง เพราะยังไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการโออีซีดีพิจารณาว่าจะรับประเทศไทยของเราเป็นสมาชิกโออีซีดี หรือไม่ ถ้าท่านทั้งหลายได้เห็นเอกสารที่ผมจะนำไปยื่นอย่างเป็นทางการต่อโอเอซีดีเพราะจะตกใจมากเอกสารนะมีประมาณ 8-10 เล่ม ซึ่งจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้ ซึ่งเชื่อว่าต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุด ที่จะทำให้เอกสารเหล่านี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโอเอซีดี หวังว่าการเตรียมตัวของเราจะได้รับการพิจารณาอย่างที่จะมีผลอย่างที่พวกเราคาดหวังไว้ ขนาดทำเช่นนี้เขาบอกเร็วที่สุด 5 ปี ผมต่อรอง 3 ปีได้ไหม เราตั้งใจทำ เราอยากให้ประเทศไทยอยู่ในมาตรฐานเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศอื่น ๆ เราต้องมีที่ยืนในสังคมโลกและได้รับการยอมรับนับถือและความเชื่อมั่นซึ่งทางโออีซีดีไม่ได้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ก็บอกว่าถ้าดูแล้วสิ่งที่เราได้จัดเตรียมไว้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือคุณสมบัติที่เขาตั้งเกณฑ์ไว้ก็จะพิจารณาให้ และเชื่อว่าเขาคงจะเห็นถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือ เพราะเขาก็พูด มาว่าเขาไปมาหลายประเทศประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่บุคคลระดับผู้นำประเทศ หรือหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้ที่ยื่นหนังสือแสดงเจตนาจำนงด้วยตัวเอง อย่างเป็นทางการและให้การต้อนรับอย่างดีที่ทำเนียบรัฐบาลแต่สิ่งสำคัญคือเอกสาร ที่ได้เรียนไว้ ประกอบการจัดทำขึ้นมา ถ้าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจริงหรือได้รับความร่วมมืออย่างหน่วยงานป.ป.ท.และหน่วยงานที่เอ่ยชื่อมาข้างต้น เชื่อว่า ความสำเร็จนี้จะอยู่อีกทางไกล แต่จากการที่เหตุการณ์เต็มตัวเป็นอย่างดีและความมุ่งมั่นทุ่มเท ผมยังมั่นใจว่าเราจะได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิก โออีซีดีในระยะเวลาที่เราสามารถรอได้ ถ้าไม่ได้รับถึงตายเลยนะครับ ผมบอกเขาเผื่อๆไว้ ว่าในการพิจารณาเรามีความตั้งใจ ดูจากการเตรียมตัวอะไรทั้งหลาย ฉะนั้นถ้ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ขอให้ท่านได้แจ้งมาที่ประเทศไทยเรายินดีทำหมด
อันนี้ไม่ใช่ภาษาของเรา ผมจำไม่ได้เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่า ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผมก็พูดกับเขาแบบนี้ผมไม่ได้อ่านเพราะไม่มีปัญญาอ่าน คนที่อ่านได้ต้องเป็นคนที่เกิดมาเพื่อสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ ก็ได้บอกกับเขาไป ว่าไม่ใช่ภาษาทางการของเราการเตรียมตัวหรืออะไรต่างๆหากมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องขอให้แจ้งแต่รับรองได้ว่าเจตนาของเราคือต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกโออีซีดีอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ประเทศของเรา มีความน่าเชื่อถือ และอย่างที่เรียนกลับมาสู่จอเรดาร์ของนานาอารยประเทศ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องขอบคุณสำนักงานป.ป.ท. ทุกท่าน ที่เราได้ให้ความร่วมมือ ทำให้ประเทศไทยของเราสามารถหากสำเร็จจะก้าวข้าม จุดเปลี่ยนผ่านอีกจุดแล้วจะทำให้ภารกิจที่ท่านมุ่งมั่นปรารถนา คือการขจัดการทุจริตคอรัปชั่นพ้นไปจากประเทศไทย ท่านคงติดตามข่าวสารมาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐไม่ใช่เป็นสิ่งโบราณ แต่เป็นสิ่งที่มีความทันสมัยไฮเทค และมีนวัตกรรม มีการพัฒนารูปแบบตลอดเวลา แต่สิ่งที่ตนมั่นใจและมีความยินดีไม่ว่าความพยายามของพวกเขาจะเป็นอย่างไร พวกท่านรู้ทันเขาเสมอ และสามารถ จัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจขอให้ ดำรงความสามารถศักยภาพประสิทธิภาพ ของการทำงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่และช่วยกัน ผลักดันฟื้นฟูประเทศไทยให้เราเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่จะต้องพัฒนาเรื่องการปราบโกง เอาสิ่งที่รั่วไหลออกไปมาพัฒนาประเทศเพื่อทำให้ประเทศของเรารุดหน้าและมีความ ก้าวหน้ามากกว่าวันนี้อีกมากมายหลายเท่า ขอเป็นกำลังใจ และยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาขอให้มีความมั่นใจ ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า มีความสมปรารถนาในทุกสิ่ง ขออภัยที่นอกเรื่องเพราะไม่มีเรื่องโออีซีดีอยู่ในคำกล่าว จึงอยากจะแทรกเข้าไปเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ท่านมีส่วนร่วมโดยตรง ฉะนั้นขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่หน่วยงานแห่งนี้ ได้วัฒนาสถาพรมาครบ 18 ปี ขอให้ หน่วยงานนี้เป็นที่พึ่ง ของพี่น้องประชาชน และนำความ เจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ไทยอันเป็นที่รักของเราตลอดไปชั่วกาลนาน