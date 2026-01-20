“ศุภชัย“ จ่อฟ้องพรรคส้ม-จตุรงค์ ใส่ร้าย ”อนุทิน“ เป็นญาติอิตาเลียนไทย

“ศุภชัย“ เตรียมฟ้อง ”พรรคประชาชน-จตุรงค์“ ใส่ร้าย ”อนุทิน“ เป็นญาติกับอิตาเลียนไทย ชี้โทษถึงขั้นกก.บห.พ้นทั้งคณะ แถมอาจติดคุก ย้ำดำเนินคดีถึงที่สุด
นายศุภชัย ใจสมุทร ผูัสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ช่วงนี้การเลือกตั้งใกล้จะมาถึง การหาเสียงก็มีความเข้มข้นขึ้น กระบวนการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จบิดเบือนก็มีมาในทุกช่องทาง เมื่อเร็วๆ นี้พรรคประชาชนก็ออกมาระบุว่าถูกใส่ร้าย มีการยื่น กกต.เอาผิด หลังมีข่าวว่าผู้สมัครท่านหนึ่งของพรรคประชาชนถูกจับฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการทำผิดเรื่องยาเสพติด แต่พอมาเป็นเรื่องที่ผมได้เรียกร้องให้พรรคประชาชนออกมาชี้แจงตักเตือน ระงับการกระทำของนายจตุรงค์ หิรัญกาญจน์ อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ได้โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ กล่าวหาว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท อิตาเลียนไทย พยายามโยงว่าเป็นเครือญาติกันนั้น จนถึงวันนี้พรรคประชาชนก็ยังเพิกเฉย แต่พอพรรคตัวเองถูกกล่าวหาก็จะมีการไปร้องกกต.ดำเนินคดีกับคนอื่น
วันนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการไปดำเนินคดีกับหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคประชาชนในความผิดตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. ซึ่งจะมีโทษทางอาญา ในส่วนของกรรมการบริหารพรรค มาตรา 22 ได้เขียนไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจะต้องคอยควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมายข้อบังคับ รวมทั้งประกาศระเบียบต่างๆ และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสส. คณะกรรมการจะต้องมีหน้าที่ควบคุมกำกับมิให้สมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง กระทำการในลักษณะอันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจจะเป็นคุณเป็นโทษแก่บุคคลใด ซึ่งสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อม
“ถ้าปรากฏว่า การดำเนินการดังกล่าว นายทะเบียนพรรคการเมืองได้แจ้งให้ระงับแล้วไม่ดำเนินการ ตรงนี้ก็จะมีโทษทางปกครอง คือ พรรคการเมืองนั้นจะถูกนายทะเบียนมีคำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพ้นทั้งคณะ จึงเป็นเรื่องที่ผมพยายามเตือนให้ทราบแล้วว่า ให้ดำเนินการไประงับยับยั้งเสีย เรื่องนี้มีโทษอย่างที่ว่าแล้ว และมีโทษทางอาญาด้วย จำคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 15 ปี ปรับตั้งแต่ 140,000 บาท ถึง 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายจตุรงค์ ทำผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. มาตรา 73 แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะดำเนินการให้ถึงที่สุด ในขณะเดียวกันก็จะดำเนินคดีกับพรรคประชาชน และจะไปร้องต่อกกต. เพื่อให้ดำเนินการตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง เรื่องนี้ต้องการทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง ให้ท่านทำการเมืองให้สะอาดอย่างที่ปากท่านพูด ไม่ใช่พูดอย่างทำอีกอย่าง พูดเรื่องขาว แต่ท่านทำเทา ทำดำ ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมจะต้องเข้ามาสนใจ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะดำเนินคดีกับท่านจนถึงที่สุด” นายศุภชัย กล่าว