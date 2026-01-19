"อนุทิน" มั่นใจคนกรุงเลือกภูมิใจไทย ชูผลงานปกป้องอธิปไตย เลือกปุ๊บทำงานได้ทันที

"อนุทิน" มั่นใจเลือกตั้งรอบนี้คนกรุงตอบรับ "ภูมิใจไทย" หลังปกป้องอธิปไตย เข้มข้น เหตุไม่มี Uncle ไม่ต้องเกรงใจใคร หนุนทหารอาสา บอกภูมิใจลูกชายจับใบแดง แซวนึกว่าพ่อใหญ่ฝากได้ เผยส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์รักชาติยิ่งชีพแทน ย้ำอยากให้รัฐบาลมีเอกภาพต้องเลือกทั้งเขตทั้งพรรค ชี้แยกการทำงานลำบาก ส่งผลให้สิ่งที่สัญญาไว้เดินได้ราบรื่น ลั่นพี่น้องไม่ต้องเสี่ยง เลือกภูมิใจไทย ไม่ต้องฝึกงาน เพราะพรรคเลือกถูกคน ถูกงาน ไม่ต้องรำเลือกปุ๊บทำงานได้ทันที สส. เป็นท้องพระโรงของประชาชน
วันนี้ (19ม.ค.) เมื่อเวลา 17.50 น ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการชุมชนเมืองหมู่บ้าน จิตภาวรรณ นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใน ฐานะหัวหน้าและแคนดิเดตพรรคภูมิใจไทย ด้ปราศรัยย่อย เขตสายไหม ว่า ไมค์นี้พูดแล้วมันตอบสนองได้ดี เพราะบางที่เสียงไม่ดี อยากขอติดตัวไปด้วย ไมค์นี้สุดยอดคุณภาพดี เหมือนชาวสายไหมทุกคน
ดีใจวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องที่นี่ และผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือว่าเป็นทั้งน้องรัก อดีตรัฐมนตรี ที่บริหารประเทศมาเรียบร้อยแล้ว เป็นคนที่เข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งวันนี้มาด้วยกัน ทั้งนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นอดีตรัฐมนตรี มาหลายกระทรวงนายเอกนัฏ หรือขิง สุดซอยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวศุภมาส และ นายอนุชา บูรพชัยศรี อดีตโฆษกรัฐบาล กฎเกณฑ์ตอนนี้ทำให้คนเป็นหัวหน้าพรรค สับ สลับความคิดไม่ทัน เพราะเบอร์คนและเบอร์พรรค รายชื่อคนละเบอร์ ซึ่งต้องทำความคุ้นเคยให้กับพ่อแม่พี่น้องมากที่สุด และมั่นใจว่าเมื่อพ่อแม่พี่น้องเลือกผู้แทนของท่าน
และหมู่บ้านนี้ขอให้เลือกเอกภพ ตนรู้จักเขาเพราะลงเพจด่าตนทุกวันสมัยโควิดเพราะเขาเวลาจะขอยาขอวัคซีนหวานเชียว แต่ไม่ได้ตามใจ จากพี่เป็นไอ้ แต่พวกผม ชอบคนที่รักชาวบ้าน ไม่ต้องรักผม แต่ขอให้เอกภพ รักชาวบ้าน ผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ตอนนั้นจะมาทุกบ้านทุกซอยเป็นไปไม่ได้ ก็ได้แต่คอยหาวิธีการและทำอย่างไรให้โรงพยาบาลเปิดเตียงว่าง ยาถึง ฉะนั้นแต่ละซอยได้คนอย่าง เอกสายไหมเข้ามาก็จะช่วยได้ ซึ่งตอนนั้นเป็นโมเดล หากใช้วิธีแบบนี้กับเขตอื่นๆก็จะช่วยผู้ที่เดือดร้อนได้มากมาย จึงทำให้รู้จักกันและมีความศรัทธากัน ผมก็ชวนช่วงปีเลือกตั้ง 2566 ให้ลองลงผู้แทน ภาพจะใหญ่ขึ้นสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากขึ้น เขาก็ไม่ลังเล ลงสมัครผู้แทนในนามสายไหมต้องรอ ผลการเลือกตั้ง สายไหมรอด เอกภพไม่รอด เพราะตอนนั้นพ่อแม่พี่น้องคงยังไม่คุ้นเคยกับพรรคภูมิใจไทย แต่เที่ยวนี้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นผลงานพรรคภูมิใจไทย
เมื่อเราเข้าไปเป็นรัฐบาลมาเราก็ทำในสิ่งที่เราได้ให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องมาตลอด แม้ว่าเรายังแจ้งเกิดในกรุงเทพฯไม่ได้สักทีแต่เราก็ไม่ได้ท้อถอยหาคนที่เข้าใจกรุงเทพฯหาคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้คนกทม.เยอะๆ จึงได้ไปเชิญนายเอกภพ มาพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ 3 ถึง 4 เดือน ที่ผ่านมาอาจจะเห็นหน้าผมบ่อยขึ้นเป็นธรรมดา คนเป็นนายกฯก็ออกทีวีทุกวัน พ่อแม่พี่น้องคงเห็นและช่วงจังหวะเวลาก็มีเหตุการณ์เรื่องอธิปไตยของชาติ เลือกรักษาแผ่นดินของเรา ซึ่งเป็นเหตุโชคดีที่ผมไม่มีลุงไม่มี Uncle ผมก็เลยไม่ต้องเกรงใจ ผมเกรงใจคนไทยใครมารุกรานแผ่นดินไทย ใครมาพยายามจะคุกคามทำร้ายประเทศของเรา ผมไม่เกรงใจอยู่แล้ว เหมือนกับช่วงจังหวะที่เราจะต้องดำเนินการในการปกป้องแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่และเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนคงได้รับทราบรับรู้และมีส่วนร่วมในการที่ทำให้รัฐบาลของผมตัดสินใจที่จะดำเนินนโยบายแข็งกร้าว พ่อแม่พี่น้องคิดว่าโอเคไหม ซึ่งทำให้เราไม่เสียดินแดนและเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยทำงานตอบสนองความรู้สึกความต้องการของคนกทม.ได้
เราเข้าไปก็มีหลายหลายเรื่องทั้งดีบ้าง ประสบความสำเร็จมาก ประสบความสำเร็จปานกลาง ที่ล้มเหลวก็มี แต่เราแก้ไขปัญหาให้ทันไม่ใช่ให้ความล้มเหลวเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ จริงๆไม่กล้าลงกทม.แล้ว แต่มาเดินแบบนี้หลายคนบอกอย่าเปิดด่านนะ ดีแล้วรักษาบ้านเมือง รักษาสถาบันไว้ เราก็รู้สึกว่าคนกรุงเทพฯรู้จักพวกเรามากขึ้น ก็ขอตื้ออีกทีเหตุผลเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ แม้เราจะใจเสียไปบ้าง เมื่อปี 2566 เรายังไม่สามารถปั้นให้เกิดสส.กทม.ทำใจเสีย แต่ถึงเวลาเลือกตั้งจริงๆยังไงเราก็ต้องสู้ต้องส่งคนลง เพราะเราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องได้มีตัวแทนที่เราเชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณภาพทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องได้และมีความกล้าหาญ
เอกภพมีความกล้าหาญเวลาทำงานองค์ลง เขาต้องการทำอะไรให้กับประชาชนของเขาเขาก็หน้ามืด ตามัว เหมือนกัน แต่ก่อนผมอยู่กระทรวงมหาดไทย เวลาเขาจะสู้ให้พ่อแม่พี่น้อง เขาเข้ามาในห้องผมก็เป็นท่าน สักพักผมก็เป็นพี่ อต่สักพักเอ๊ะ ทำไม รู้สึกตาขวางขึ้นทุกวัน ทุกๆนาทีผมรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ ผมก็ผ่านโลกมาเยอะแล้ว ก็ดูคนแบบนี้ว่าต้องทำอย่างไร ถ้าเขาบ้าเลือดขึ้นมาอย่าไปสู้เขาเลย โดยเฉพาะถ้าเขาบ้าเลือดให้กับพี่น้องประชาชน ต้องยอมแพ้อย่างเดียว ฉะนั้นต้องมีคนอย่างนี้มาทำงานให้พวกท่านนี่คือสิ่งที่อยากนำเสนอ
นโยบายของพรรคภูมิใจไทยจึงเราต้องทำอยู่แล้วปราบสแกนเนอร์ ไม่เอาทุนเทา ไม่เอาคาสิโน จีนเทาที่ถูกจับส่งกลับไป ถ้าเราไม่ปราบ ถ้าถูกเขมรจับ ก็จะหนีเข้ามาประเทศไทย แต่เที่ยวนี้เราปราบแบบนี้เข้ามาไม่ได้ ก็เลยถูกจับส่งกลับคืนประเทศจีนเป็นการลด การคุกคามภัยอาชญากรรม ซึ่งพวกนี้เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเราไม่ทันมันหรอก ช่วงนี้ไม่ใช่ลักเล็กขโมยน้อย แต่มันมารลักทีเดียวแทบจะหมดตัว โผล่กริ้งเดียว Call Center โทรมาบางทีเราเผลอไปกดโอนยอมตามมันหมดตัวเลย เสร็จแล้วก็ตามไม่เจอ ฉะนั้นถือว่านโยบายนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบาย
ทั้งนี้ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารัฐบาลของผม พรรคภูมิใจไทยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทลายทุนเทาให้เห็น จับจนคนบ่นและไม่เอาคาสิโนก็มีความชัดเจน เราไม่ยื่นกฎหมายคาสิโน เข้าสู่สภา
ส่วนเรื่องค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Made in Thailand ผ่อนเดือนละ 300 บาท 60 เดือน พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องรู้จักมาก ถึงเวลาพวกผมได้รับความไว้วางใจเข้าไปผมทำมาส่งถึงบ้านเพื่อลดโลกร้อนและช่วยคนหาเช้ากินค่ำ ขับขี่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ต้องใช้น้ำมัน กลางคืนเสียบปลั๊กเช้ามาขับต่อ
นโยบายคนละครึ่งพลัสชอบหรือไม่ เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจดจำและรู้สึกดีเพราะไม่ใช่อยู่ดีๆรัฐเอาเงินไปโยนให้ ตรงนี้ไม่มีการให้เงินถูกหรือไม่ พ่อแม่พี่น้องต้องใส่เงินของตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อและรัฐก็เติมอีกครึ่งหนึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้เลยว่าทุกคนมีความพึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายลดรายจ่าย พ่อแม่พี่น้องเพิ่มรายได้ผู้ขายที่ขายได้ก็ขายได้มากขึ้น ที่จ่ายก็จ่ายเท่าเดิมแต่ได้คูณ 2 เป็นนโยบายที่เรากำลังจะทำเฟส 2 แต่ปรากฏว่าต้องยุบสภาฯก่อน ทำไม่ได้แต่จะทำได้เมื่อไหร่ ให้เอกสายไหมเข้าไป ให้ผมได้เข้าไปเป็นรัฐบาล
ขณะที่ด้านการศึกษาเท่าเทียม Plus ไม่มีวันจบสิ้น เรามีโอกาสในการดำรงชีวิตในทุกช่วงวัยได้อย่างเต็มที่
ส่วนการสร้างกำแพงชายแดน เดี๋ยวเฮียก็บอกจะทำไป ทำไมเขายิงปืนใหญ่ตู้มเดียวกำแพงก็ล้มหมดแล้ว มันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้รู้ แต่การที่มีกำแพง มีรั้วตรงไหนทำกำแพงได้ เราก็ทำตรงไหนทำไม่ได้ ถ้ามีสถานการณ์เราก็ใช้รั้วลวดหนาม การสร้างกำแพง มันกันพืชผลการเกษตรเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย มีทั้งมันสำปะหลังราคาหายไปครึ่งนึง ข้าวเข้ามา 30% ของการผลิตประเทศไทยก็ทำให้ราคาข้าวของเราถูกกดราคา เมื่อเอาลวดหนามกันไว้ 3-4 ชั้นข้าวเถื่อนก็เข้าไม่ได้ ทำให้ราคาข้าว 8,000 กว่าทันที มันสําปะหลัง จากราคาไม่ถึง 1 บาทเป็น 2 บาทกว่า
นอกเหนือจากสินค้าเถื่อนยังมียาเสพติด ที่ผ่านมา 4 เดือนจับยาบ้าไป 330 ล้านเม็ด แต่เท่าไหร่ก็ไม่หมด ขยันทำกันจัง ตอนนี้ราคาขึ้น เพราะเราจับแหลกลาน ตอนนี้ขึ้นราคาเมตรละ 30 บาทเท่ากับ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเรายึดยาบ้ามามูลค่าเป็นหมื่นล้านยังไม่รวมทรัพย์สินอื่นๆตอนนี้ใช้ทุกวิถีทาง เทคนิคใหม่คือการเอาพรมปูพื้น โดยคนขายยาเสพติดต้องไปเรียนหัตถกรรม แทรก ตรงกลาง เอาผงขาวใส่ ส่งไปขายเมืองนอก ตอนนี้เราจับแหลกลานยึดหมด ให้พี่น้องฟังสูตรของเขาคือโดนจับเท่าไหร่เขาก็จะคูณ 2 ส่งกลับเข้ามา
แต่ก่อนตนพูดไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นนายกฯไม่รู้เรื่องความมั่นคง ไม่รู้เรื่องพวกนี้ แต่ตอนนี้เห็นด้วยตาและรู้ว่าอันตรายมาก มันพยายามทุกอย่างฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้การปราบปรามเกิดขึ้นจนทำให้ต้องเปลี่ยนเส้นทาง สมัยก่อนเข้าเชียงใหม่ เชียงราย เดี๋ยวนี้ต้องอ้อมไปนครพนม หนองคายมุกดาหาร กว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยได้ต้องอ้อมโลกมาถ้ามึงอยากทำ ก็ทำไปเถอะ แต่กูก็จับจับมึง ไม่เลิกเหมือนกัน
นี่คือสิ่งที่เราได้ทำ ถ้าเราไม่เห็นมันมีวิวัฒนาการแบบนี้ หรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเทคนิค บ่อยๆก็แสดงว่าการปราบปรามของเราได้ผล นี่คือเหตุที่เราต้องสร้างกำแพงป้องกันภัยรุกรานยาเสพติด เชื่อว่า ถูกใจพ่อแม่พี่น้อง เพราะต้องป้องกันสินค้าเกษตรข้ามแดนผิดกฎหมายด้วย และป้องกันแรงงานเถื่อน ถ้าจับได้ก็ ส่งกลับไป แต่เรื่องยาเสพติดเข้ามามันฆ่าลูกหลานเรา ส่วนเรื่องสินค้าเกษตรก็ฆ่าชาวนาฆ่าเกษตรกรตรงนี้เรายอมไม่ได้
นโยบายทหารอาสา เงินเดือน 12,000 บาท ต่อไปไม่ต้องจับใบแดง อยากเป็นทหารให้มาสมัครระหว่างการที่เราได้ทหารมาป้องกันประเทศของเรา มาฝึกฝน ลูกชายตนตอนอายุ 21 นึกว่าพ่อใหญ่ ไปฝากคนนั้นคนนี้ ตนก็บอกให้ไปจับแล้วตนก็รู้ลางสังหรณ์ มึงต้องจับใบแดงได้แน่เลย และมันก็จับได้ใบแดงจริงๆ ผมนี่ซื้อสติ๊กเกอร์ทหารไว้ก่อนเลยใน LINE คุณทำได้ เจ้าทำได้ รักชาติยิ่งชีพซื้อสติ๊กเกอร์ในไลน์ไว้เรียบร้อย 11 โมง โทรมาเลยว่าได้แดง แต่เขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคน เพราะนั้นทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ์ เราเอาคนที่อยากเป็นมา ไม่ต้องเกณฑ์ เขาอยู่กับเรามาฝึกความชำนาญพิเศษ ถ้ามีสงครามก็ไปรบถ้าไม่มีสงครามก็ช่วยเหลือประชาชน ครบ 4 ปีคุณเลือกจะอยู่ต่อไป เป็นนายสิบ เป็นจ่าเป็นนายร้อย แต่ถ้าไม่ชอบก็ออกไปเป็นอีกคนหนึ่ง ซึ่งจะมีวินัยเพราะอยู่ในระเบียบวินัยมา 4 ปีมีการศึกษามีความชำนาญในระดับหนึ่ง ซึ่งเขาสามารถออกไปแล้วเอาตัวรอดได้ ปีหนึ่งแสนอัตราพอแล้ว นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะทำให้พวกเรา เวลามีข้าศึกศัตรูอย่าคิดว่าเรามีคนพอ ถึงเวลาจริงๆคนไม่พอ ฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้ทำมาในช่วง 2-3 เดือน ที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เที่ยวนี้ให้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ตั้งใจที่จะมาทำงานตอบสนองความต้องการพ่อแม่พี่น้องวันนี้ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังที่สำคัญเราก็ฟังพ่อแม่พี่น้องทุกเรื่องด้วย
ถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้และคิดว่าผมสามารถทำงานให้กับพี่น้องได้ในเรื่องการปกป้องผืนแผ่นดินในการทำให้ประเทศไทยเรามีที่ยืนในเวทีนานาชาติ เราไม่เป็นรองใคร เราไปไหนเขาดูถูกเราไม่ได้
ส่วนในเรื่องของบุคลากรคนที่มาทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้อง ชอบศุภจีกันหรือไม่ ถ้าชอบก็กา 37 สีชมพูให้ผม ในวันที่ 8 หรือเลือกตั้งล่วงหน้า และเบอร์ 13 เท่ากับว่าเรามีความเชื่อมโยงกัน นี่แหละครับ กระโถนท้องพระโรงของท่าน เขายินดีรับใช้ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีวันหยุดอย่างแน่นอน พวกผมก็ฟังพ่อแม่พี่น้อง ผมไปไหนมีแต่คนบอกศุภจี ค้าขายเก่ง เอามาค้าขายให้ประเทศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยมาช่วยเรื่องค้าขาย พวกเราจะได้ซื้อง่ายขายคล่องมีเงินมีทองสม่ำเสมอ ถ้าผมได้กลับเข้าไปโดยการเลือกของพ่อแม่พี่น้อง ศุภจีก็ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมาย วันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปกว่านี้ พ่อแม่พี่น้องชอบเอกนิติหรือไม่ คนละครึ่งพลัส ก็มาจากเอกนิติ ซึ่งเขาเติบโตในกระทรวงคลัง เป็นอธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพสารมิต อธิบดีกรมธนารักษ์และเป็นผู้อำนวยการในเรื่องของรัฐวิสาหกิจภาครัฐมาก่อนเข้าใจทั้งระบบภาษีภาษีเงินได้ ภาษีที่รัฐจัดเก็บ เข้าใจระบบการเงินการคลังของประเทศ เขาสามารถที่จะวางแผนการเงินการคลัง เพื่อให้มีโครงการดีๆและทำให้วินัยการเงินการคลังของประเทศยังถูกรักษาอยู่ก็จะทำให้เราได้วินๆประเทศก็อยู่ได้ประชาชนก็อยู่ได้เศรษฐกิจก็ดี
ฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องกา 37 เยอะๆ ศุภจี รมว.พาณิชย์ เอกนิติ รมว.คลังต่อ พี่น้องกลัวกำแพงภาษีกลัวยุโรป กลัวจีนบีบ เขมรบีบประเทศเพื่อนบ้านบีบ พ่อแม่พี่น้องเชื้อพรรคภูมิใจไทยไหมว่าเราเอาคนที่ถูกกับงานมาทำงานรับผิดชอบด้านนี้ก็คือคุณสีหศักดิ์ รมว.ต่างประเทศในปัจจุบันคนนี้เดินขึ้นเวทีเจรจา เรากลับบ้านนอนสบายใจ พรุ่งนี้เช้าตื่นมาฟังข่าวดีอย่างเดียว นี่คือวิธีการทำงานของพวกเรา นี่ยังไม่รวมคนที่รู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติดีที่สุดฝุ่นละอองการป้องกันฝุ่นละอองการรักษาป่าไม้การรักษา โลกโลกรักษาให้ โลกมีสีเขียวทำให้ประเทศไทยมีสภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับผมทำงานกับเขามา 6 ปีเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ปีเต็มไม่มีใครเก่งกว่านายวราวุธ ศิลปอาชา พูดจริงไม่ได้ยอกันเองเพิ่งมาอยู่กับพรรคผม 2-3 เดือนเอง แต่ทำงานกับเขามาโดยตลอดและเห็นเขาทำงานอย่างเต็มที่รู้จริงทุ่มเทไปเมืองนอกไม่มีอายใครพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าฝรั่ง
ไม่ใช่พูดแบบน้ำท่วมทุกอย่างผม แต่พูดมีสาระ ผมพูดมีเนื้อหา แต่สาระไม่ค่อยมี เพราะเป็นผู้บริหาร ถ้าผมไม่เป็นผู้บริหาร ผมรู้สาระเยอะผมก็ไปเป็นคนทำงานให้พี่น้องไม่ต้องมาใช้ผม ผมเป็นผู้บริหารจึงต้องเชิญคุณศุภจี สีหศักดิ์ เอกนิติ มาทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้อง
เรื่องอุตสาหกรรมเก่งสุดซอยตระกูลอยู่ในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และด้วยความเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็พร้อมขึ้นเวทีเรียดร้อง กว่าจะพ้นคดีมาได้แทบตายเหมือนกัน ผมก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่นั่นคืออดีตไม่ต้องไปถามว่าในอดีตเป็นใครเขาไม่ร้องเพลงจงรัก เขาร้องเพลงข้างหน้าจะมีแต่วันที่ดี พยายามจะเล่าให้ฟังว่าเลือกภูมิใจไทยแล้วได้อะไรไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนได้คนที่ถูกคน ถูกงานขยันทุ่มเทและเข้าใจงานมีประสบการณ์เข้าไปทำงานไม่มีฝึกงาน พี่น้องไม่ต้องเสี่ยง นี่คือจุดที่ดีเข้าไปปุ๊บทำงานได้เลย สมัยก่อนผมใช้สโลแกนทำได้เร็ว ทำได้เลย วันนี้ไม่ต้องไปรำและคนพวกนี้เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับข้าราชการประจำเข้าไปสามารถขับเคลื่อนงานอย่างเป็นปึกแผ่นได้ตรงนี้คือจุดแข็งของพรรคภูมิใจไทยที่เรามีบุคลากรที่สามารถทำงานและบริหารงานได้เป็นอย่างดีมาให้กับประชาชน
วันที่ 8 หรือวันที่จะไปใช้สิทธิ์บัตรสีเขียวกาเบอร์ 18 เอกพล สายไหมต้อง รอดเที่ยวนี้ ถ้าไม่รอดก็ม่องพี่น้องจะให้โอกาสเขาได้หรือไม่ ขอให้ให้โอกาสเขาเชื่อว่าเขาทำงานได้ขยันและหล่อที่เขาจะแย่คือเขาหล่อกว่าผม แต่เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องน่าจะให้โอกาสเขาลอง คราวที่แล้วก็เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เลือกไปเท่าไหร่ แต่เที่ยวนี้ผมเชื่อว่าเลือกเอกภพได้ภูมิใจไทยทั้งพรรค และกาเบอร์ 37 บัตรสีชมพู ซึ่งเป็นเบอร์ของพรรคภูมิใจไทย อย่าไปแยกตัดสินใจจะเอาใครก็เอาทั้งคนทั้งพรรค เพราะถ้ามันแยกกันก็ไปทำงานลำบากอีก ถ้ามีความเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพ จะทำให้สิ่งที่เราได้ให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
ฉะนั้นถ้าจะให้งานมีเอกภาพก็เลือกเอกภพและเลือกพรรคภูมิใจไทยเข้าไป อย่าหมดความหวัง เพราะความหวังของพ่อแม่พี่น้องคือสิ่งที่พวกผมต้องปฏิบัติจะไม่มีอะไรที่ทำให้พวกผมพึงพอใจเมื่อความหวังความฝันของพี่น้องเกิดขึ้นเป็นความจริงและเทิร์นออกมาเป็นความสุขความสบายใจของพ่อแม่พี่น้อง ขอโอกาสให้กับพรรคภูมิใจไทยอีกครั้ง