รวบบอสไต้หวัน ขบวนการค้ายาข้ามชาติ ยึดพรมดัดแปลงซุกผงขาวเตรียมส่งออก พบมีหมายจับอีก 4 ข้อหาฉกรรจ์

ตำรวจ ปส.ร่วมกับ ตม.-สืบนครบาลบุกจับชาวไต้หวัน ตัวการหลักขบวนการค้ายาข้ามชาติคาคอนโดกลางกรุง ยึดพรมดัดแปลงซุกซ่อนผงขาวเตรียมส่งออก ตรวจประวัติมีหมายจับอีก 4 ข้อหาฉกรรจ์
วันนี้ (16 ม.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช ปส พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรพจน์ ดิษยบุตร รอง ผบช.ปส. และ พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่บก.สส.สตม. ชุดสืบสวนนครบาล IDMB เปิดปฏิบัติการปิดเกมขบวนการยาเสพติดข้ามชาติ จับกุม นายเฉียง อายุ 27 ปี สัญชาติไต้หวัน ผู้ต้องหารายสำคัญ ซึ่งเป็นผู้สั่งการหลักของขบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านอโศก เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังสืบทราบว่า หลบหนีหมายจับจากต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยในไทย
จากการเข้าตรวจค้นห้องพัก เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นคีตามีน น้ำหนักประมาณ 5 กรัม พรมขนาดใหญ่หลายผืน ที่มีการตัดเย็บเป็นช่องลับเพื่อซุกซ่อนผงสีขาว (อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์) จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ สำหรับใช้แพ็คกิ้งเพื่อเตรียมส่งออกนอกประเทศ
โดยการสืบสวนเชิงลึกยังพบว่า นายเฉียง ทำหน้าที่เป็นมันสมองของขบวนการ มีความเชี่ยวชาญในการอำพรางยาเสพติด โดยจะนำเฮโรอีนมาแปรสภาพให้เป็นของเหลวสีขาวลักษณะคล้ายโลชั่น บรรจุลงในขวดผลิตภัณฑ์ปลอมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ก่อนส่งออกผ่านระบบพัสดุระหว่างประเทศ (EMS)
ขณะที่การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พบว่า นายเฉียงเป็นบุคคลอันตรายที่ทางการไต้หวันต้องการตัวอย่างมาก โดยมีหมายจับติดตัวถึง 4 ข้อหาฉกรรจ์ ได้แก่ พยายามฆ่าผู้อื่น มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ฉ้อโกง และลักทรัพย์
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้ เป็นการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง โดยผู้ต้องหาใช้ประเทศไทยเป็นทั้งที่กบดานและฐานปฏิบัติการส่งออกยาเสพติดจากลาว ไปยังไต้หวัน
เบื้องต้น สตม.ได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และส่งตัวให้ บช.ปส.ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานงานกับทางการไต้หวันเพื่อขยายผลถึงเครือข่ายที่เหลือต่อไป