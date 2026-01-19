“ธรรมศาสตร์แฟร์ 2569” กลับมาอีกครั้ง! อัดแน่นกิจกรรมสร้างสรรค์ 20 ม.ค.- 3 ก.พ. นี้

มธ. เชิญชวนประชาชนเที่ยวงาน “ธรรมศาสตร์แฟร์ 2569” ณ ศูนย์รังสิต ร่วมสัมผัสเทศกาลประจำปีที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมบริการสังคม สาระความรู้ ความบันเทิง และร้านค้าหลากหลายรูปแบบตลอด 15 วันเต็ม
นาย ภูวดล ศิริชัยสินธพ ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่าปีนี้ธรรมศาสตร์แฟร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ครอบคลุมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม การเรียนรู้ สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์ผู้ร่วมงานทุกช่วงวัย
ทั้งนี้ภายในงานมีไฮไลท์กิจกรรมบริการสังคมและการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมธรรมศาสตร์ดีเบต เปิดเวทีรับฟังการดีเบตและวิสัยทัศน์จากแคนดิเดตผู้สมัครรับเลือกตั้งปี 2569 ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย, กิจกรรมบริจาคโลหิต “รวมพลคนบริจาคโลหิต ครั้งที่ 11” ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2569, บูธศูนย์ปรึกษากฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ ให้บริการคำปรึกษาโดยทนายความมืออาชีพทุกวัน และบูธส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยจากคณะแพทยศาสตร์
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมการขับขี่ปลอดภัย พร้อมลุ้นรับหมวกกันน็อกฟรีทุกวัน เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 โดยบูรณาการทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และการรณรงค์ด้านความปลอดภัยเข้าด้วยกัน
ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับบูธดูดวงด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซี เวิร์กชอปตุ๊กตาชาววังจากชุมนุมไทยคดีศึกษา บูธศิลปะอย่างการวาดภาพไม่เหมือน กิจกรรม DIY ยาดมสมุนไพรจากสมุนไพรไทย รวมถึงสายสุขภาพกับ Exercise Series ที่จัดทุกวัน ทั้ง Aerobic, HIIT และ Body Combat
ขณะที่ด้านความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ มีร้านค้าอาหารคาว-หวาน สินค้าไลฟ์สไตล์ เครื่องประดับ ต้นไม้ และเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ สร้างบรรยากาศแบบงานวัด ทั้งไวกิ้ง รถบั๊ม ปราสาทผีสิง Music Express รวมถึงเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ๆ และกิจกรรมยอดนิยมอย่างวาดรูปและระบายสีปูนปลาสเตอร์ อีกทั้งยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหมุนเวียนขึ้นแสดงสร้างสีสันและความสนุกทุกค่ำคืน
สำหรับงาน ธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ONETU “นอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ สานพลังอย่างบูรณาการ อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ ปรับและเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ ประสานความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียว” ตามวิสัยทัศน์ของ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมุ่งใช้เทศกาลประจำปีเป็นพื้นที่เชื่อมโยงนักศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชน และประชาชนทั่วไป กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองบทบาทผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
ขอเชิญชวนชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสัมผัสบรรยากาศความสุข ความสนุก และกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 2,500 คัน แล้วพบกันที่ “ธรรมศาสตร์แฟร์ 2569” วันที่ 20 ม.ค. – 3 ก.พ.2569