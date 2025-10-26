“ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง ป้ารุจี เผยภาพเฝ้ารับเสด็จวันนั้น ยังจำไม่ลืม

อ่างทอง – “ป้ารุจี” ช่างปั้นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ วัย 72 ปี บุคคลในภาพที่เคยเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวบางเสด็จ พร้อมตั้งปณิธานจะสืบสานงานปั้นตุ๊กตาชาววังให้คงอยู่ตลอดไป
วันนี้( 26 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้พบกับ นางรุจี วิจิตตรานุรักษ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ 1 ตำบลบางเสด็จ สมาชิกศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งเป็นบุคคลในภาพประวัติศาสตร์ขณะเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ป้ารุจี เล่าว่า เดิมตนประกอบอาชีพช่างเสริมสวยและทำนา ต่อมาพื้นที่บางเสด็จประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ทำให้ทำนาไม่ได้ผลดีนัก กระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งครูมาฝึกสอนการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้มีอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจนถึงปัจจุบัน
“สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเมตตาชาวบ้านบางเสด็จมาก พระองค์ช่วยให้เรามีงานทำ มีรายได้ เกิดการรวมกลุ่มกันทำงานอย่างสามัคคี ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมชาวบ้าน พวกเราต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” ป้ารุจีกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดท่าสุทธาวาส เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชั้นล่างใช้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง ส่วนชั้นบนจัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จถือกำเนิดขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ. 2519 หลังจากที่พระองค์เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากจากภัยน้ำท่วม จึงมีพระราชดำริให้จัดการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชน จนเกิดเป็นศูนย์หัตถกรรมชาววังแห่งนี้ขึ้น
ปัจจุบัน ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จได้รวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดศิลปะการปั้นตุ๊กตาชาววังจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง
“เราทุกคนที่บางเสด็จจะรักษางานฝีมือชิ้นนี้ไว้ให้ดีที่สุด เพราะนี่คือพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงต้องการให้ราษฎรอยู่ดีกินดี และรักษามรดกศิลปหัตถกรรมไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน” ป้ารุจีกล่าวปิดท้ายด้วยความปลาบปลื้ม
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00–16.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตงานปั้น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่งดงามและทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย