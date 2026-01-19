DBD ปลื้ม Roadshow แฟรนไชส์เชียงใหม่ ปชช.แห่ช้อปคึกคัก เล็งต่อยอดโอกาสลงทุนสู่ภูมิภาคอื่น

สำเร็จเกินคาด! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยกิจกรรมRoadshow แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่2 จ.เชียงใหม่ ประชาชนตอบรับแน่น เปิดทางสร้างอาชีพ - ลงทุนแฟรนไชส์ เตรียมเร่งเชื่อมเครือข่ายธุรกิจ หนุนคนไทยเริ่มต้นกิจการ ลดต้นทุนลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 69 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15-18ม.ค. ณ .เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน นักลงทุน และผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกขบวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์กว่า 40 แบรนด์ชั้นนำ พบปะนักลงทุนและผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนไทยในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตสูง
"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจากส่วนกลาง สู่ภูมิภาค และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดท้องถิ่น โดยยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และความงามฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไปได้เลือกสรรแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของตนเอง พร้อมเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงกับเจ้าของแฟรนไชส์ (Business Matching) และมีโปรโมชันส่วนลดแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุด 30 % เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงยังมีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จากสถาบันการเงินชั้นนำที่มาร่วมออกบูธให้คำแนะนำ และสนับสนุนเงินทุน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โปรโมชั่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดี"
ทั้งนี้ปัจจุบัน มีแฟรนไชส์ทั้งสิ้น 4,149 แบรนด์ โดยเป็นแฟรนไชส์ไทย จำนวน 686 แบรนด์ และธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมทั้งสิ้น 571 แบรนด์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com