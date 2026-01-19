"หมอเปรม" จี้สอบคริปโต-USDT ตัวการเงินบาทแข็ง ซัดระบบการเงินไทยเสี่ยงพังเงียบ หวั่นเป็นช่องฟอกเงิน

"สว.เปรมศักดิ์" ยื่นญัตติถก กมธ.เศรษฐกิจ ตั้งคำถามแรง ธปท.ไร้ข้อมูลคริปโต แต่ ก.ล.ต.พบซื้อขายทะลุแสนล้านต่อเดือน USDT ครองตลาดกว่าครึ่ง หวั่นเป็นช่องฟอกเงิน ดันเงินบาทแข็งผิดปกติ ฉุดส่งออก-ท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ (19 มกราคม) ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นญัตติต่อนายกำพล สุภาแพ่ง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพื่อให้กรรมาธิการฯพิจารณาประเด็นค่าเงินบาทแข็งผิดปกติ ซึ่งนายกำพลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในวันที่ี 20 มกราคมนี้ในการประชุมกรรมาธิการฯ โดยได้เชิญตนเข้าไปร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้เสนอญัตติฯดังกล่าว
ทั้งนี้ สืบเนืองจากมีนักวิชาการในตลาดทุนตังข้อสังเกตว่า เหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ไม่มีข้อมูลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศ แต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กลับมีข้อมูลว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศมีมูลค่าสูงเฉลี่ยเดือนละกว่าหนึ่งแสนล้านบาท โดยรูปแบบการซื้อขายไม่ได้เป็นไปตามพฤติกรรมการเก็งกําไรปกติ เหรียญที่มีความผันผวนสูงอย่าง Bitcoin กลับมีสัดส่วนการซื้อขายเป็นอันดับสอง ไม่ถึงร้อยละ20 ต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ขณะที่เหรียญ USDT ซึ่งเป็น Stablecoin ที่เคลื่อนไหวใกล้เคียงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด และข้อมูลล่าสุดจากรายงานของ ก.ล.ต. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 ระบุว่า USDT มีสัดส่วนการซื้อขายสูงถึงร้อยละ 52 ขณะที่ Bitcoin อยู่เพียงร้อยละ19๙ เท่านั้น สอตคล้องกับความเชื่อในแวดวงตลาดทุนว่า กระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยอาจถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์ บ่อนพนันออนไลน์ และธุรกิจสีเทา โดยนําเงินผิดกฎหมายมาแปลงเป็น USDTซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและโอนออกนอกประเทศได้โดยสะดวก
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า กระบวนการดังกล่าวทําให้มีเงินทุนจํานวนมหาศาลไหลเข้าสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าผิดปกติ โดยที่แหล่งที่มาของเงินไม่ชัดเจน มีการเรียกร้องให้ ธปท. เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวและจัดทําระบบการรายงานเงินเข้า - ออกในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลให้ชัดเจนและรัดกุมตามมาตรฐานที่ธนาคารกลางในหลายประเทศใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เสถียรภาพทางการเงินของประเทศถูกบ่อนทําลาย
นอกจากนี้ ผลกระทบของเงินบาทแข็งไม่ได้จํากัดอยู่เพียงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน แต่ทําให้ต้นทุนของประเทศไทยแพงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย และญีปุ่น ส่งผลให้ภาคส่งออก ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นฐานลําคัญของเศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันซ้ำเติม ด้วยเหตุผลดังกล่าวตนจึงขอเสนอญัตติเพื่อให้กรรมาธิการฯพิจารณาประเด็นค่าเงินบาทแข็งผิดปกติ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง พร้อมทั้งเชิญธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จํากัดมาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว