“เจี๊ยบ พิสุทธิ์” เลื่อนชั้นนั่ง สว.แทน “วิเชียร ชัยสถาพร” ที่ถูกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเหตุแจ้งข้อมูลเท็จ

“พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร” อดีตนักร้องดัง เลื่อนลำดับขึ้นเป็ร สว.แทน “วิเชียร ชัยสถาพร” ที่ถูกศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครเลือกตั้ง 10 ปี เหตุแจ้งข้อมูลเท็จ กกต.ชี้เข้าข่ายหลอกลวง
เมื่อวันที่ 16 ม.ค.มีรายงานว่า ภายหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของ นายวิเชียร ชัยสถาพร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กลุ่มที่ 16 ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องกรณีแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัครรับเลือกตั้ง ส่งผลให้นายวิเชียรขาดคุณสมบัติการเป็น สว.ทันที
คดีดังกล่าว กกต.ระบุว่า นายวิเชียรได้กรอกข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว.3) ในส่วนประวัติการทำงานว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านประหยัดพลังงานของกระทรวงอุตสาหกรรม” ทั้งที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (4)
คำพิพากษาดังกล่าวส่งผลให้ นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร หรือ “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” อดีตนักร้องชื่อดัง ซึ่งเป็น สว.สำรอง กลุ่มที่ 16 เลื่อนขึ้นมาทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาแทน
สำหรับนายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2508 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
นายพิสุทธิ์มีพื้นเพจากวงการดนตรี เริ่มต้นเล่นเพลงแนวโฟล์คและร็อก ก่อนเข้าสู่วงการอย่างจริงจังในฐานะลูกศิษย์ของจิรพรรณ อังศวานนท์ แห่งวงบัตเตอร์ฟลาย เรียนรู้การแต่งเพลง การประสานเสียง และการโปรดิวซ์ ต่อมาได้ตั้งวงดนตรีชื่อ Jonathan Hemps และมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง ภาพลักษณ์เป็นนักดนตรีร็อกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้านเส้นทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2557 นายพิสุทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคมาตุภูมิ และเคยดำรงตำแหน่งโฆษกพรรค รวมถึงเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ก่อนจะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาในปี 2567 และได้รับคัดเลือกเป็น สว.สำรอง กลุ่มที่ 16 กระทั่งเลื่อนขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ สว. จากคำพิพากษาดังกล่าว