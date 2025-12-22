xs
xsm
sm
md
lg

“Makro Season of Happiness” ยกทัพกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดปัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดเต็มส่งท้ายปีด้วยแคมเปญ “Makro Season of Happiness” Happy ล้นบ้าน ฉลองล้นร้าน พร้อมส่งมอบความสุขสุดอบอุ่นแก่ลูกค้าคนสำคัญ ผ่านกระเช้าของขวัญหลากหลาย ครบครันด้วยเซ็ตของขวัญและสินค้าคุณภาพกว่า 400 รายการ จากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลก ในราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาท ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังยกระดับบรรยากาศแห่งความสุขด้วยแลนด์มาร์กจุดถ่ายภาพธีมคริสต์มาสเต็มรูปแบบที่แม็คโคร สาขาลาดพร้าว และกิจกรรมพิเศษ ที่แม็คโคร 31 สาขาทั่วประเทศ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับครอบครัวและคนพิเศษตลอดเทศกาลส่งท้ายปี


ส่งมอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อคนพิเศษ ด้วยกระเช้าของขวัญจากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำทั้งกระเช้าสินค้าเพื่อสุขภาพ หรือสินค้านำเข้า และเซ็ตพรีเมียมสำหรับองค์กร อาทิ ดอยคำ,ดอยตุง, กระเช้าเฮอริเทจ, กระเช้าพิริยพูล มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ พร้อมพบกับกระเช้าปีใหม่ดีไซน์แบบกล่องกิฟต์เซ็ตรักษ์โลก ด้วยวัสดุรีไซเคิล สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และไฮไลท์ “กระเช้ากระจูดสานฝีมือคนพิการ” จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สะท้อนคุณค่าของงานฝีมือ และช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การให้ในปีนี้ “ดีต่อผู้รับ และดีต่อสังคม” ไปพร้อมกัน


มาพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็ม ยกทัพสินค้า ทั้งกลุ่มอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้นำเข้าทั่วโลก รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมส่งความสุขสุดพิเศษกับสินค้าที่มีจำหน่ายที่แม็คโครเท่านั้น เช่น กลุ่มขนม คุกกี้ บิสกิต ช็อกโกแลตนำเข้า และสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าอย่างครบวงจรที่แม็คโครทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569


คุ้มค่ายิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า makro PRO กับ Loyalty Earn & Burn รับคะแนนพิเศษเมื่อซื้อสินค้ากลุ่มเทศกาล พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 20% โดยสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพื่อซื้อกระเช้าหรือชุดของขวัญปีใหม่ได้อย่างคุ้มค่าก่อนสิ้นปี (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) โดยสามารถแลกพอยท์เริ่มต้นได้ตั้งแต่ 1 makro PRO point

นอกจากนี้ แม็คโครจัดใหญ่ จัดเต็ม ส่งต่อความสุขให้ ทุกบ้าน ทุกร้านฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยจุดแลนด์มาร์กธีมคริสต์มาสเต็มรูปแบบพร้อมด้วยกิจกรรมแจกของรางวัลต้อนรับปีใหม่ ที่แม็คโครทั้ง 31 สาขาทั่วประเทศ ดังนี้


จัดเต็มแลนด์มาร์ก ลานคริสมาสต์ ที่แม็คโครสาขาลาดพร้าว​ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2568 – 6 มกราคม 2569 โซนคริสต์มาสแบบเต็มรูปแบบให้เก็บภาพเทศกาลสุดประทับใจ พร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิก makro ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 เพียงชิมป๊อปคอร์นรสอร่อย (บัตเตอร์ฟลาย/มัชรูม)​ พร้อมภาพคู่กับป้ายกิจกรรม​ และแชร์ ลง Facebook ติดแฮชแท็ก #makro #aroPopcorn รับฟรี! เอโร่ เมล็ดข้าวโพดป๊อปคอร์น 1 ถุง (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก สินค้ามีจำนวนจำกัด)​


กิจกรรมสโนว์โดม ที่แม็คโครสาขาลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2568, แม็คโครสาขาสาทร ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2568 และ แม็คโครสาขาศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2569 พบกับกิจกรรม Lucky draw สำหรับสมาชิก makro เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแม็คโคร นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่บริเวณจุดจัดกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกรับรางวัลในสโนว์โดม (15 วินาที/1ครั้ง)


กิจกรรมมินิ สโนว์โดม ที่แม็คโคร 28 สาขาทั่วประเทศ(ยกเว้นสาขาลาดพร้าว, สาทร และ ศรีนครินทร์) ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ สำหรับสมาชิก makro เเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแม็คโคร นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่บริเวณจุดจัดกิจกรรมเพื่อรับสิทธิ์ร่วมสนุกรับรางวัลในมินิ สโนว์โดม (15 วินาที/1ครั้ง)


มาร่วมกันส่งต่อความสุขด้วยกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ ที่แม็คโครทุกสาขา และสะดวกสบายช้อปง่าย ๆ ส่งตรงถึงบ้านผ่าน แอปพลิเคชัน “แม็คโคร โปร” (Makro PRO) และสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตโปรโมชันใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์แม็คโคร (www.makro.co.th), แอปพลิเคชัน “แม็คโคร โปร” (Makro PRO) รวมถึงทางเพจเฟซบุ๊ค Makro – แม็คโคร 

“Makro Season of Happiness” ยกทัพกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดปัง
“Makro Season of Happiness” ยกทัพกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดปัง
“Makro Season of Happiness” ยกทัพกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดปัง
“Makro Season of Happiness” ยกทัพกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดปัง
“Makro Season of Happiness” ยกทัพกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสุดปัง
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น