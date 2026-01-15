รฟท.เร่งดูสัญญารถไฟทางคู่ 3-4 ผิดเงื่อนไขหรือไม่ เยียวยาเบื้องต้นคนละ 3.4 แสน จ่อฟ้องแพ่งบริษัท

รักษาการผู้ว่าฯ รฟท.เร่งดูสัญญารถไฟทางคู่ 3-4 ผิดเงื่อนไขหรือไม่ - เผยเยียวยาเบื้องต้นรายละ 3.4 แสนบาท เตรียมพิจารณาฟ้องแพ่ง บ.รับผิดชอบค่าเสียหาย
วันที่ (15 มกราคม 2569) เวลา 17.00 น. นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯมอบหมายให้ดูเรื่องเงื่อนไขสัญญาของผู้รับจ้างว่ามีความผิดหรือไม่ อย่างไร และสามารถยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ โดยการรถไฟต้องไปดูหากพบว่าผิดเงื่อนไขสัญญา ก็ต้องพิจารณายกเลิกสัญญา ซึ่งสัญญาแรกที่ต้องดู คือสัญญาที่ 3-4 (การก่อสร้างรถไฟทางคู่ อ.สีคิ้ว ต.นครราชสีมา )ขณะที่สัญญาส่วนอื่นก็ต้องไปตรวจสอบเช่นเดียวกัน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอีก
สำหรับเรื่องเงินเยียวยา การรถไฟจะเยียวยา รายละ 340,000 บาท โดยจำนวนนี้มีเงินประกันโครงการ ที่คาดว่าจะได้ประมาณ 110,000 บาท และยังมีส่วนอื่น เช่น ประกันสังคม ที่จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปเพราะแต่ละคนมีสิทธิ์ไม่เท่ากัน ขณะที่การเยียวยาชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย จะเยียวยาในเรื่องพื้นฐานก่อน และไปดูในรายละเอียดปลีกย่อยอีกครั้ง
ส่วนการซ่อมแซมเส้นทาง จะเร่งดำเนินการนำโครงเหล็กที่ติดค้างอยู่ นำลงเบื้องล่าง โดยวันนี้ได้นำเครื่องมือชุดใหญ่เป็นเครนขนาดใหญ่ 4 ตัวเข้าไปดำเนินการหน้างานแล้วและจะเริ่มดำเนินงานได้ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ จากนั้นจะดำเนินการแก้ไขบริเวณรางรถไฟที่เสียหาย โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ตรงจุดนี้จะไม่กระทบการเดินรถของการรถไฟ เนื่องจากเรามีเส้นทาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่จะอ้อม ไปจ.อุบลราชธานีได้
นายอนันต์ กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดกับการรถไฟ ทั้งตัวรถไฟ หัวรถจักร รวมถึงทำให้ขบวนอื่นเกิดความล่าช้า จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งกับผู้รับจ้างต่อไป ขณะนี้ยังไม่ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมด แต่เบื้องต้นตัวรถที่เสียหาย 2 คัน มูลละค่าประมาณ 105 ล้านบาท ยังไม่รวมกับการเยียวยาผู้เสียชีวิต