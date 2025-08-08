"ภูมิธรรม" ยัน รฟท.มีพระราชกฤษฎีกาแผนที่แนบท้ายเขากระโดง ส่วนผู้เสียหายร้องได้

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีชาวบ้านในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ยืนยันว่า มีโฉนดถูกต้องจะมีแนวทางเยียวยาอย่างไร หลังมหาดไทยเตรียมเพิกถอนที่ดินคืนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า ต้องขอดูก่อน เพราะผู้มีอำนาจหน้าที่ ต้องทำการตรวจสอบ เนื่องจากเท่าที่ฟัง มีแต่บริษัทนิติบุคคลที่ออกมาเรียกร้อง ไม่มีประชาชนเท่าไหร่เลย ก็ว่าไปตามเนื้อผ้า เสียหายก็ว่าไป เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นที่ของหลวง ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลที่ 5 ท่านมอบให้ รฟท. ที่สำคัญคือพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ที่ออกมารองรับเรื่องในรัชกาลที่ 6 เพราะฉะนั้น สองเรื่องนี้เริ่มต้นชัดเจนอยู่แล้วว่ าพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้ รฟท. จึงเป็นที่ของ รฟท. ชัดเจนตั้งแต่ต้น
ทั้งนี้ คำสั่ง รฟท.ต้องดำเนินการในการแจ้งความและพิจารณาเป็นรายๆ ไป สำหรับกรณีพบว่า ชาวบ้านซื้อมาโดยชอบอะไรก็แล้วแต่ ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะไม่ได้กลั่นแกล้งใคร
