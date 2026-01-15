กกต.ชี้ผู้สมัคร สส.พัวพันเว็บพนัน ยังไม่ขาดคุณสมบัติหากยังไม่ถูกจำคุก เว้นแต่เจ้าตัวลาออก-ถูกพรรคขับ

"เลขาฯ กกต." เผย ผู้สมัคร สส.พัวพันเว็บพนัน ยังไม่ขาดคุณสมบัติ หากยังไม่มีคำพิพากษาจำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล เว้นแต่เจ้าตัวลาออกจากสมาชิก - ถูกพรรคขับ
วันนี้ (15 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณี นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ผู้สมัคร สส.พรรค ประชาชน เขต 2 จ.ตาก ถูกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนยากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ควบคุมตัวและ แจ้งข้อกล่าวหาพัวพันเว็บไซต์พนัน ออนไลน์จะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครสส.หรือไม่ว่า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เขาจะเป็นผู้สมัครไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ.2569 เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร แค่อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน แต่ถ้ามีเหตุเช่น เขาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค หรือถูกพรรคขับออก ก็จะถือว่ามีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้สมัคร ผอ.เขต ก็จะร้องไปที่ศาลฎีกา ถ้าศาลฯสั่งทันก่อนวันเลือกตั้ง กกต.ก็จะสั่งถอนชื่อผู้นั้นจากการเป็นผู้สมัคร แต่ถ้าศาลฎีกาสั่งไม่ทันก่อนวันเลือกตั้ง เขาก็จะยังคงเป็นผู้สมัคร ประชาชนสามารถลงคะแนนให้ได้ และถ้าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ผอ.เขตก็จะเสนอมาให้กกต.พิจารณา หากเกกต.เห็นด้วยว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ก็จะประกาศยกเลิกการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ถ้าไม่ได้รับการเลือกตั้งก็จะไม่มีปัญหา
เมื่อถามย้ำว่าหากในชั้นสอบสวนไม่ได้รับการประกันตัวและถูกจำคุก จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ไม่เป็นเหตุให้ขาดคถณสมบัติ ได้รับการยกเว้น โดยกฎหมายเก่าเอาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย คือวันเลือกตั้งต้องไม่ถูกคุมขังโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มาตรา 98 ได้ยกเว้นไว้คือจะยังคงเป็นผู้สมัคร ถ้าไม่มีคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังโดยหมายของศาล เว้นแต่ตัวผู้สมัครไปทำให้ตัวเขามีลักษณะต้องห้าม เหมือนกรณีเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุด ที่ผู้สมัครบวชพระ ซึ่งแม้กกต.จะเห็นว่าเขาขาดคุณสมบัติแล้ว แต่ยังมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการ คือผอ.กกต.เขตจะต้องไปร้องศาลฎีกาเพื่อถอนชื่อ แต่ถ้าเป็นหลังการเลือกตั้งไปแล้วจะเป็นหน้าที่กกต. ที่จะต้องไม่ประกาศชื่อเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่ากรณีผู้สมัครสส.ถูกคำสั่งให้ยึดทรัพย์ยังไม่ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ถ้าไม่ใช่คำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังโดยหมายของศาล ก็ถือว่า เขายังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บริสุทธิ์ ยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หรือกรณีศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกแต่รอลงอาญา กฎหมายใช้คำว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและคุมขังอยู่โดยหมายของศาล เงื่อนไขคือมีคำว่า "และ" เป็นเงื่อนไข ตามมาตรา 98 (6)