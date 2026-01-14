เปิดกรุอดีต รมต.พ้นตำแหน่ง "เอกนัฏ" รวย 1.2 พันล้าน "มาริษ" 117.7 ล้าน ‘สุดาวรรณ’ อู่ฟู่ 728 ล้าน

เปิดทรัพย์สินอดีตรัฐมนตรีพ้นตำแหน่ง ‘มาริษ เสงี่ยมพงษ์’ กรณี รวย 117.7 ล้าน ไม่มีทรัพย์สินอื่น ‘เอกนัฏ’ 1.2 พันล้านบาท ที่ดินยังเพียบ 119 แปลง 746 ล้านบาท ‘สุดาวรรณ’ อู่ฟู่ 728 ล้านบาท
วันนี้( 14 ม.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอดีตรมต.ที่พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลน.ส.แพทองธาร ชินวัตร เมื่อวันที่ 24 ก.ย.68 ที่น่าสนใจ คือ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.การต่างประเทศ โดยนายมาริษ และนางก่อกาญจน์ คู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม 117,719,385 บาท มีหนี้สินรวม 4,118,445 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายมาริษ 79,078,874 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 7 บัญชีรวม 29,022,073 บาทในจำนวนนี้เป็นเงินฝากที่ Commonwealth Canberra 4,985,509 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ 11,306,800 บาท ที่ดิน1 แปลงในเขตบางกอกน้อยได้มาจากการให้เมื่อ 26 มี.ค.65 มูลค่า 32 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6.75ล้านบาท
มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 4,118,445 บาท รวมทั้งแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 648,540 บาท แต่แจงรายละเอียดเพียงเป็นเงินบำนาญ 54,045 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อปีรวม 1,588,872 บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 240,000 บาทค่าผ่อนคอนโด 720,000 บาทเบี้ยประกันสุขภาพ 111,713 บาทเบี้ยประกันชีวิต 517,159 บาท
ส่วนนางก่อกาญจน์ มีทรัพย์สินรวม 38,640,510 บาท บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4 บัญชี 5,607,860 บาทเงินลงทุน 1,922,650 บาท ที่ดิน 2 แปลงในกรุงเทพฯรวม 17,260,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุดในอ.ชะอำ จ.เพชรบุรีและบ้านพัก 2 ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มูลค่ารวม 13,750,000 บาท ยานพาหนะ 100,000 บาท ไม่มีหนี้สิน และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 60,000 บาท แต่แจ้งรายละเอียดเพียงจากดอกเบี้ย 5,000 บาท ส่วนรายจ่ายต่อปีรวม 360, 277 บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 240,000 บาทเบี้ยประกันสุขภาพ 105,448 บาทและเบี้ยประกันชีวิต 14,829 บาท ทั้งนี้ทั้งคู่ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีทรัพย์สินอื่น
ส่วนนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.อุตสาหกรรม ว่า สถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 1,198,081,953 บาท และมีหนี้สินเป็นเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 2,367,444 บาท โดยทรัพย์สินแบ่งเป็นเงินฝาก 9 บัญชี 1, 409,628 บาท เงินลงทุนเป็นการถือหุ้นใน 4 บริษัทรวม 7.93 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 327,811,777 บาท ที่ดินจำนวน 119 ทั้งในจ.เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี อยุธยาและกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า746,25 3,007 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักและห้องชุด 9 หลังในกทม.รวมมูลค่า107,618,540 บาท ยานพาหนะเป็นรถยนต์ toyota vellfire มูลค่า 4,259,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 2.8 ล้านบาท ระบุเป็นนาฬิกา patek philippe 5146P-001 จำนวน 1 เรือนมูลค่า 1.8 ล้านบาทและพระผงสุพรรณ 1 องค์มูลค่า 1 ล้านบาท
นอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 6,751,800 บาทโดยเป็นจากเงินเดือนส.ส 1,362,920 บาทเงินเดือนรัฐมนตรี 1,388,880 บาท รายได้จากการทำไร่ 4,015,067 บาท และมีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าอุปโภคบริโภค 4 ล้านบาท
ทั้งนี้ในส่วนของรายการเงินให้กู้ยืม327,811,777 บาทระบุรายละเอียดให้กู้กับ 3 บริษัทคือบริษัทชนาพันธ์ จำกัด เมื่อ 22 ต.ค. 57 จำนวน 105,572,580 บาทและมียอดหนี้คงเหลือ 190,140,932 บาท, บริษัท ภาเจริญ จำกัด เมื่อ 22 ต.ค. 57 โดยยอดหนี้ยังเหลือเต็มจำนวนคือ122,835,000 บาท และบริษัทเจริญผลปาล์ม จำกัด เมื่อ 31 ธ.ค 65ยอดหนี้ยังเหลือเต็มจำนวนคือ 14,835,844 บาท
ขณะที่ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล พ้นจากตำแหน่งรมว การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแจ้งมีทรัพย์สิน 728,080,440 บาท เงินฝาก 22 บัญชี รวม 20,483,161 บาท เงินลงทุน 890,765 บาท เงินให้กู้ยืม 394,108,000 บาท ที่ดิน 62 แปลง มูลค่ารวม 219,294,930 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 รายการ มูลค่ารวม 62,034,853 บาท ยานพาหนะ 6 คัน มูลค่ารวม 13,095,400 บาท สิทธิและสัมปทาน 10,318,330 บาท และทรัพย์สินอื่น มูลค่า 7,555,000 บาท ประกอบด้วยต่างหูเพชร 4 คู่ นาฬิกาหรู 5 เรือน กำไลข้อมือ Cartier 1 วงปืนสั้น 1 กระบอก
ส่วนหนี้สิน ทั้งสิ้น 186,894,532 บาท ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี 3,469,532 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 183,425,000 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ จากนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 2 รายการ และกู้จากนางยลดา หวังศุภกิจโกศล 3 รายการ
ทั้งนี้แจ้งมีรายได้ต่อปี 396,295,480 บาท เป็นค่าเช่าที่ดิน 798,600 บาท เงินเดือนรัฐมนตรี 1,388,880 บาท ขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน 394,108,000 บาท ส่วนหนี้สิน 2,658,262 บาท เป็นค่าเบี้ยประกัน 1,658,262 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 1 ล้านบาท.