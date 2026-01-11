"ไหม" หวังปฏิรูปภาครัฐ Clean-Lean 18 ด.ยกเลิกใบอนุญาตไม่จำเป็น อุดรูรั่วทุจริตงบเพิ่มเท่ากับขึ้นภาษี 1%

"ศิริกัญญา" ตั้งเป้าปฏิรูปภาครัฐให้ Clean-Lean โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นภายใน 18 เดือน ลุยอุดรูรั่วทุจริตมีงบประมาณเพิ่มเท่ากับขึ้นภาษี 1%
วันนี้ (11 ม.ค. 69) น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ด้านปฏิรูปภาครัฐ กล่าวถึงเป้าหมายการทำรัฐโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน รัฐไม่เทา และรัฐที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ล้าสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการ ตอบสนองฉับไว เป็น 2 เรื่องที่แยกกันไม่ได้ คือรัฐที่ต้อง Clean และ Lean
ด้าน Lean ต้องกิโยตินกฎหมาย ยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็น เพื่อปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ ถ้ายังทำแบบเดิมอาจจะใช้เวลาอีก 20 ปี จึงเสนอ Operation 18 คือเร่งรัดภารกิจทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายใน 18 เดือน และสำหรับการขอใบอนุญาต หากภายใน 30 วัน ยังไม่มีคำตอบในเวลาดังกล่าว จะต้องได้รับใบอนุญาตทันที หรือถือว่าอนุญาตโดยอัตโนมัติ
สำหรับการลงโทษทุจริต บางพรรคโฆษณาว่าต้องลงโทษประหาร แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรับโทษจริง ปัญหาจึงไม่ใช่โทษไม่แรงพอ แต่เพราะขาดพยานหลักฐานไปดำเนินคดี ยังไม่มีใครเอาจริงกับเรื่องนี้ แต่เราเอาจริง เราต้องปรับแรงจูงใจให้ผู้ที่กำลังสมรู้ร่วมคิดกันโกงให้วงแตกให้ได้ ใครออกมาแฉก่อนอาจจะได้รับการพิจารณาลดโทษ หรือถูกกันตัวเป็นพยาน ข้าราชการน้ำดีที่ออกมาเปิดโปงการทุจริตจะได้รับการคุ้มครองและรางวัล
ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบัญชีทรัพย์สิน ต้องโปร่งใสและเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพื่อนำมาป้องกันการทุจริตในอนาคต การเปิดประมูลต้องเลิกล็อกมง ด้วยการประมูลแบบเฉพาะเจาะจง หากเราสามารถอุดรูรั่วเหล่านี้จะสามารถประหยัดเงินนำมาพัฒนาประเทศได้พอ ๆ กับการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% เราอยากให้ข้าราชการทำงานได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลากับกองเอกสาร เหลือแต่งานที่มีคุณค่า คืนข้าราชการให้ได้ทำงานที่มีความหมาย และกลับไปรับใช้ประชาชน