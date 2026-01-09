"ศิริกัญญา" เมิน "ปิยบุตร" แนะมองข้ามคนเห็นต่าง ชี้ชาวบ้านถามโดยบริสุทธิ์ใจก็พร้อมแจง หวังกวาดเรียบ สส.กทม. 33 เขต

"ศิริกัญญา" เมินคำแนะนำ "ปิยบุตร" ให้มองข้ามคนเห็นต่าง เผยชาวบ้านถามด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมแจงข้อเท็จจริง ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยง ยันไม่กังวล ปชป.ขอแบ่ง สส.กทม.ด้วย มั่นใจฐานเสียงยังปึ้กสู้ศึก 33 เขตหวังกวาดเรียบ
วันที่ 9 ม.ค. 2569 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงในกรุงเทพมหานคร ตลาดประชานิเวศน์ ว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่นายชยพล สท้อนดี ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 10 ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ว่าในการลงพื้นที่พยายามพบประชาชนให้ได้มากที่สุด เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายหาเสียงของพรรคประชาชน เพื่อทำให้ประชาชนมั่นใจว่าหากเลือกพรรคประชาชน ได้พรรคประชาชนมาบริหารประเทศ จะเต็มไปด้วยมืออาชีพที่พร้อมทำงาน และมีมั่นใจเพื่อมอบความไว้วางใจให้แก่พรรคประชาชนอีกครั้ง
น.ส.ศิริกัญญา ยังกล่าวถึงเสียงตอบรับในพื้นที่ กทม.ว่า ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่หาเสียงในหลายเขตเลือกตั้ง ยังคงดีมากและเหนียวแน่น ยอมรับภาพที่ปรากฏอาจมีดราม่าเยอะ แต่ในข้อเท็จจริงประชาชนยังให้การสนับสนุนเหมือนเดิม ส่วนข้อโต้แย้งหรือความเห็นต่างมีน้อยมาก เจอหลัก10 ไม่ได้ถูกนำเสนอในหน้าสื่อเยอะ แต่การสนับสนุนจากประชาชนต่อพรรคประชาชนยังคงดีอยู่
“ฝากความหวังและคาดหวังทำให้ความหวังของประชาชนให้เป็นจริง ถ้าเลือกพรรคประชาชนแล้ว ได้รัฐบาลประชาชนมาบริหารประเทศ” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว
เมื่อถามว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล แนะนำว่ากรณีเจอคนที่เห็นต่างกันมา ให้มองข้ามเพราะอาจกลายเป็นภาพจำให้ประชาชนตั้งคำถาม น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ยังไม่ย่อท้อ เพราะในบางครั้งประชาชนเข้ามาถามด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ใจที่อยากได้คำตอบ ซึ่งยินดีให้คำอธิบาย ไม่ได้จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือหลบหน้า พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่ประชาชน
เมื่อถามว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พื้นที่ กทม. มีพรรคประชาธิปัตย์มาแบ่งด้วยกังวลหรือไม่ อาจทำให้ไม่ได้ สส. เหมือนสมัยที่แล้ว น.ส.ศิริกัญญาระบุว่า ไม่ได้กังวล เพราะว่าประชาชนไม่ได้มีเจ้าของ
“ไม่มีหรอกที่ว่าเป็นพื้นที่ของใครมาก่อน แล้วจะต้องเป็นพื้นที่แบบนั้นตลอดไป เราคงต้องทำงานอย่างเต็มที่ในช่วง 1 เดือนที่เหลือ เพื่อ ให้ประชาชนไว้วางใจพวกเรากลับมาอีกครั้งหนึ่ง แบบเต็มๆ ทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ไม่ได้กังวลที่คู่แข่งเพราะว่าการแข่งขัน เท่ากับเป็นการเปิดทางเลือกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ในการที่จะพิจารณาผู้แทนราษฎรของพวกเขา อย่างไรก็สู้เต็มที่เพื่อที่จะส่งมอบนโยบายดีๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้” น.ส. ศิริกัญญา กล่าว