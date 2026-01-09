“พิธา” ประเดิมทัวร์สหรัฐฯ ที่แอลเอ ชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.-ลงประชามติ ปลุกพลังคนไทยพัฒนาประเทศ

“พิธา” ประเดิมทัวร์สหรัฐที่แอลเอ ปลุกพลังคนไทยต่างแดนใช้สิทธิเลือกตั้ง-โหวตประชามติ พร้อมหนุนนโยบายพรรคประชาชน สร้างระบบดึงความสามารถคนไทยทั่วโลกร่วมพัฒนาประเทศ
วันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 15:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล จัดกิจกรรม Pita US Tour ที่วัดไทยลอสแอนเจลิส เพื่อเป็นวงพบปะแลกเปลี่ยนกับคนไทยในสหรัฐฯ เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย
นายพิธา กล่าวว่า จากการพูดคุยกับคนไทยไกลบ้านในเมืองต่างๆ ช่วงที่ผ่านมา มีเสียงสะท้อนว่าหลายคนไม่อยากกลับประเทศไทยเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถทำงานที่ตัวเองอยากทำได้ ดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอชวนคิดว่าคนไทยไกลบ้านจะได้อะไรจากการไปเลือกตั้ง ถ้าเราได้รัฐบาลที่ดูแลคนไทย ไม่ใช่แค่ภายในอาณาเขตของประเทศ แต่ดูแลคนไทยที่อยู่ทั่วโลก ชีวิตของคนไทยไกลบ้านจะดีขึ้นอย่างไร
ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังไม่ดึงดูดใจให้คนไทยอยากกลับไป ระบบในประเทศเรายังมีปัญหา ดังนั้นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลต่อไปต้องพิจารณาคือทำอย่างไรให้สามารถดึงศักยภาพของคนไทยที่อยู่ไกลบ้านมาร่วมพัฒนาประเทศได้ เช่น คนไทยที่ย่าน Bay Area แคลิฟอร์เนีย ทำงานในอุตสาหกรรมไฮเทค คนไทยในนิวยอร์กที่ทำอุตสาหกรรมไฮทัช
ตนจึงสนับสนุนนโยบายของพรรคประชาชน ที่จะสร้าง “แพลตฟอร์มพลังสมอง” (Thai Global Talent & Ideas) เป็นช่องทางระดมความคิดจากคนไทยทั่วโลกที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ เชื่อมโยงข้อเสนอสู่หน่วยงานรัฐโดยตรง เช่นเดียวกับที่เอสโตเนียมีสิ่งที่เรียกว่า Talent pool รวมถึงการมีหน่วยงานที่ดูแลชีวิตของคนไทยในต่างประเทศอย่างครบวงจร เชื่อมโยงระบบพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล ลดขั้นตอนการเดินทางและเอกสารซ้ำซ้อน พัฒนาระบบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้สะดวกโปร่งใส จัดตั้งระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน (Thai SOS) ที่รวมศูนย์การแจ้งเหตุและติดตามผลการช่วยเหลือไว้ในจุดเดียว
ทั้งนี้ ชาวไทยในลอสแอนเจลิสมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนประชามติทั้ง 3 ครั้ง และความเป็นไปได้ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นายพิธากล่าวว่า ถ้าสามารถดึงให้คนไทยต่างแดนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ จนได้รัฐบาลที่ดี ได้เปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่แน่ว่าในอีก 2 สมัยหรือ 8 ปีข้างหน้า เมื่อเรามีอากาศที่สะอาด ระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก มีระบบนิเวศที่เสริมให้ผู้คนไปถึงศักยภาพสูงสุดของเขาได้ คนไทยไกลบ้านหลายคนอาจจะพร้อมกลับไปอยู่ประเทศไทย นำความรู้จากต่างประเทศไปร่วมพัฒนาประเทศ นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องปลุกยักษ์ให้ตื่น ปลุกพลังของคนไทยต่างแดน ช่วยกันเชิญชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิครั้งนี้ให้มากที่สุด