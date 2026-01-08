กสม.ส่งสารวันเด็ก เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับฟังเด็กร่วมวางรากฐานสังคม เคารพสิทธิไม่เลือกปฏิบัติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ส่งสารเนื่องในวันเด็ก เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังเสียงของเด็ก ร่วมกันวางรากฐานสังคม ส่งต่อสังคมที่เปี่ยมด้วยความสุขและปัญญา เคารพสิทธิมนุษยชน ปลอดภัย และไม่เลือกปฏิบัติกับเด็กทุกคน
วันนี้ (8 ม.ค.) นางพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 เป็นโอกาสสำคัญที่ย้ำเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก เพราะเด็กไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศและโลกในอนาคตเท่านั้น แต่มีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ต้องได้รับการเคารพ คุ้มครองศักดิ์ศรี รวมทั้งส่งเสริมรอบด้านตามหลักสิทธิมนุษยชน
การเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็ก เป็นหัวใจหนึ่งที่สำคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพราะการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเป็นธรรม เริ่มต้นจากการที่เด็กทุกคนเติบโตขึ้นอย่างปลอดภัย เข้าถึงและได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามหลักการอนุสัญญาสิทธิเด็ก ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการพัฒนา สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการมีส่วนร่วม ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง เป้าหมายสูงสุด คือ เด็กทุกคนต้องสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคม
แม้หลายภาคส่วนได้พยายามร่วมกันส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก แต่จากการติดตามสถานการณ์สิทธิเด็ก ยังคงพบว่า เด็กจำนวนมากเผชิญกับความรุนแรงทางร่างกาย เพศ และจิตใจ จากทั้งในครอบครัว สถานศึกษา และพื้นที่สาธารณะ ทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกออนไลน์ เด็กยังประสบปัญหาความปลอดภัยในชีวิต ภาวะขาดสารอาหาร ปัญหาสุขภาพจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก และปัญหาสุขภาพจิต นอกจากนี้ เด็กพิการ เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน เด็กในพื้นที่ห่างไกล เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ และเด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคล ยังเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงสิทธิและโอกาสอันพึงมีพึงได้ในฐานะมนุษย์
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอส่งความรักและความปรารถนาดีไปยังเด็กทุกคน ให้มีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง เชื่อมั่นในพลังและขีดความสามารถของตนเอง รวมทั้งกล้าที่จะตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองโลก โดย กสม. ขอยืนยันและร่วมเป็นพลังที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก รับฟังเสียงของเด็ก และร่วมกันวางรากฐานสังคมที่ถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง เพื่อส่งต่อสังคมที่เปี่ยมด้วยความสุขและปัญญา เคารพสิทธิมนุษยชน ปลอดภัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้แก่เด็กทุกคน