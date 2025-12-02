กสม.จี้รัฐเร่งเยียวยาน้ำท่วมใต้ พร้อมถอดบทเรียนทำแผนรับมือ

กสม.ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลเร่งเยียวยาความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมถอดบทเรียนจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ
วันนี้(2ธ.ค.)คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลเร่งสำรวจและเยียวยาความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และถอดบทเรียนจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน อันสะท้อนถึงผลกระทบเด่นชัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการน้ำของรัฐ
ทั้งนี้กสม.ได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ทรัพย์สินอันมีค่า และขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต อุทกภัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของระบบการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัย การดำรงชีวิต มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในที่อยู่อาศัย รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ที่รัฐมีพันธกรณีในการเคารพ คุ้มครอง และทำให้สิทธิดังกล่าวเกิดผล ทั้งในแง่ของการเตรียมการรับมือต่อภัยพิบัติ การบริหารจัดการ และการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็ว
ในระยะเร่งด่วน กสม. ขอให้รัฐบาลดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบหลังน้ำลด โดยเร่งสำรวจความเสียหายและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เยียวยาความเสียหายอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนทรัพยากรจำเป็นเพื่อเสริมขีดความสามารถของอาสาสมัครในการฟื้นฟูบ้านเรือนและเส้นทางสัญจร ตลอดจนกู้คืนระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น ในระยะยาว ให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมจัดทำแผนป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการรับมือภัยพิบัติ พัฒนาระบบเตือนภัยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกภาพ ทันต่อเวลา และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม ซึ่ง กสม. จะมีข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอไปยังรัฐบาลต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะได้ดำเนินการอย่างจริงจังในทุกรูปแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ของประชาชนทุกคน ทั้งคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต