“ชวน” โต้ “พิพัฒน์” คิดแบบธุรกิจการเมือง พาดพิงเลือกปฏิบัติไม่ให้เกียรติชาวตรัง ปลุกคนใต้สั่งสอนภท.

ผู้อาวุโสปชป. สวน “พิพัฒน์” คิดแบบธุรกิจการเมือง ชี้พาดพิงเลือกปฏิบัติ ใช้ทำเนียบโจมตีไม่เหมาะ ไม่ให้เกียรติชาวตรัง ย้ำบทเรียนยุคทักษิณ ปลุกคนใต้สั่งสอนภูมิใจไทย
วันนี้ (7 ม.ค. 69) นาย ชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงตอบโต้ นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แกนนำพรรค พรรคภูมิใจไทย จากกรณีให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2569 พาดพิงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ โดยเห็นว่าเป็นการพูดในลักษณะโจมตีทางการเมืองในสถานที่ราชการ ซึ่งไม่เหมาะสม และควรใช้เพื่อแถลงนโยบายหรือผลงานมากกว่าหาก 14 จังหวัดภาคใต้เลือกพรรคภูมิใจไทย ก็จะนำงบประมาณเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งหากตีความตามหลักการแล้ว หมายความว่า หากไม่เลือกก็อาจไม่ได้รับการพัฒนา ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางการเมือง
นายชวนกล่าวว่า แนวคิดลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยรัฐบาลนาย ทักษิณ ชินวัตร ที่ประกาศพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคไทยรักไทยก่อน จังหวัดอื่นไว้ทีหลัง ซึ่งตนและพรรคประชาธิปัตย์ได้คัดค้านอย่างชัดเจน และเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้พรรคไทยรักไทยไม่ได้รับเลือกจากภาคใต้แม้แต่คนเดียว เพราะประชาชนมองว่าเป็นความไม่ยุติธรรม ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่ห้ามเลือกปฏิบัติเพราะความเห็นทางการเมือง
“ หากนักการเมืองใช้แนวคิดไม่เลือกไม่พัฒนา จะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม และบิดเบือนหลักประชาธิปไตย เพราะประชาชนทุกจังหวัดเสียภาษีเท่ากัน รัฐบาลจึงมีหน้าที่ต้องพัฒนาทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดที่เลือกผู้แทนฝ่ายตน”
ส่วนที่มีการพาดพิงถึงจังหวัดตรัง นายชวนกล่าวว่า แม้ตนจะเป็นนายกรัฐมนตรี 2 สมัย รวมเวลากว่า 6 ปี แต่การบริหารงานไม่ได้เจาะจงพัฒนาเฉพาะจังหวัดตรัง โครงสร้างพื้นฐานสำคัญถูกกระจายทั่วประเทศ พร้อมยกตัวอย่างโครงการถนน 4 เลน ที่ทำครบทุกภูมิภาค ตั้งแต่ภาคเหนือสิ้นสุดที่เชียงราย ภาคอีสานถึงหนองคาย และภาคใต้ถึงจังหวัดชายแดนเชื่อมประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ นายชวนยังย้ำถึงผลงานด้านนโยบายสาธารณะ อาทิ การริเริ่มเบี้ยผู้สูงอายุ การผลักดันให้จังหวัดตรังมีมหาวิทยาลัย การส่งเสริมโครงการดื่มนมในเด็ก รวมถึงการพัฒนาสนามบินตรังและโครงสร้างพื้นฐานเมือง โดยยืนยันว่าไม่ได้เอาเปรียบจังหวัดอื่น และไม่ต้องการให้สังคมเข้าใจผิดว่าจังหวัดตรังได้รับงบประมาณพิเศษ
นายชวนยังระบุว่า การพาดพิงในลักษณะดังกล่าวถือเป็นการไม่ให้เกียรติชาวตรัง และส่งผลต่อบรรยากาศการหาเสียง นายกรัฐมนตรีต้องเป็นของประชาชนทั้งประเทศ การดำเนินนโยบายใด ๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกจังหวัด ไม่ใช่คิดแบบนักธุรกิจการเมืองที่มองเรื่องกำไร ขาดทุนทางการเมือง จึงฝากถึงประชาชนภาคใต้ให้ตระหนักถึงบทเรียนในอดีต และควรเลือกพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเลือกปฏิบัติหรือไม่ โดยย้ำว่าประชาธิปไตยจะเดินหน้าได้ ต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมและความเสมอภาคของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ