นครตรังคึกคัก! อดีตรองโฆษกรัฐบาล ร่วมสืบสานประเพณีถือศีล กินผัก ประจำปี 2568 สืบสานศรัทธาบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ที่จังหวัดตรัง บรรยากาศของงานประเพณีถือศีลกินผักเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง ที่จัดพิธี “พระออกเที่ยว” เพื่ออัญเชิญองค์กิ้วอ๋องฮุดโจ้ว ออกโปรดเยี่ยมเยียนผู้มีจิตศรัทธารอบตลาดทับเที่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของเทศกาลประจำปีนี้
ในโอกาสเดียวกัน อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ได้เดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดตรัง เพื่อร่วมพิธีและทำบุญในฐานะลูกหลานชาวตรังที่ยังคงสืบสานศรัทธาแห่งประเพณีถือศีลกินผักอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมขบวนอัญเชิญองค์พระและร่วมถวายเครื่องสักการะต่อหน้าองค์กิ้วอ๋องฮุดโจ้ว ท่ามกลางประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากที่แต่งกายด้วยชุดขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และการละเว้นอกุศลกรรม
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–29 ตุลาคม 2568 โดยปีนี้คณะกรรมการศาลเจ้าต่างๆ อาทิ
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าโกยเซ่งอ๋อง เปิดเส้นทางขบวนแห่องค์พระรอบตัวเมืองตรัง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและขอพรอย่างทั่วถึง ขณะที่บรรยากาศภายในศาลเจ้ามีประชาชนทยอยมาร่วมทำบุญและผูกปิ่นโตถวายองค์พระอย่างเนืองแน่น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพลังแห่งบุญและความดี
นางสาวศศิกานต์ กล่าวว่า แม้วันนี้เราจะอยู่ในยุคที่สังคมเปลี่ยนไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือความศรัทธา และสายใยของชุมชนที่ไม่เคยขาดหาย ตรังคือบ้านของเรา และประเพณีถือศีลกินผักคือรากเหง้าของประเพณีอันดีงามที่เราทุกคนควรรักษาไว้