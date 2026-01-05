"ลุงชวน" ช่วย ปชป.หาเสียง กทม.พญาไท​-​ดินแดง แหล่งใต้เหน็บบางพรรคซื้อเสียง-แทรกแซง สว.เชื่อกฎแห่งกรรมตามทัน

“ชวน” ช่วยลูกพรรคหาเสียงเขตพญาไท -ดินแดง คว้าไมค์แหล่งใต้ ฝากบอกคนที่บ้าน บางพรรคใช้เงินซื้อเสียง เป็นผู้แทนราษฎรแทรกแซงการเลือก สว. เชื่อกฎแห่งกรรมตามทันแม้กฎหมายตามไม่ทัน ขอเลือกคนดีซื่อสัตย์เข้าสภา ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองจะวนลูปแบบเดิม รับ ”นิพิฏฐ์“ บอกมีซื้อโหวตนายกฯ ล่วงหน้าจริง แต่ยังไม่รู้เป็นใคร พร้อมฝากสนับสนุนตนเอง-สส.เขต ปชป.ทุกพื้นที่
วันที่ 5 ม.ค. 69 ที่รัชดา ซอย 7 นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ช่วยนางสาวศิริภา อินทวิเชียร ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 6 พญาไท-ดินแดง หาเสียง พื้นที่ซอยนาทอง รัชดาภิเษก ซอย 7 โดยทันทีที่นายชวนมาถึงได้เดินทักทายกับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในซอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนใต้ โดยพบส่าชาวบ้านต่างตื่นเต้นและออกมายืนรอ พร้อมขอกอดและขอถ่ายรูปคู่ร่วมกับนายชวน อย่างคึกคัก โดยประชาชนบางคนบอกนายชวน ยังหล่อเหมือนเดิม และจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์
จากนั้นนายชวนได้คว้าไมค์และพูดคุยกับชาวบ้านว่า จากการลงพื้นที่ต่างจังหวัด สิ่งที่น่ากลัวคือใช้เงินซื้อเสียง จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันเขียนจดหมายไปบอกที่บ้าน ว่าบางพรรคมีการไปซื้อผู้แทนราษฎร จาก 22 คน ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เหลืออยู่ 8 คน พรรคที่เลือกเข้าไปอนาคตก็จะมีปัญหามีความผิด เอาไปแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจจับไม่ได้ในตอนนี้ แต่วันหนึ่งกฎแห่งกรรมจะตามทัน แม้ว่ากฎหมายจะตามไม่ทัน ก่อนจะย้ำฝากให้ประชาชนช่วยกันเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้.
จากนั้นได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ถึงกระแสคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีทิศทางดีขึ้น ว่า ตนเองพึ่งมาลงพื้นที่กทม. เป็นวันแรก ก่อนหน้านี้ไปทางใต้เมื่อวานไปนครปฐมและสุพรรณบุรี หากพูดถึงระบบบัญชีรายชื่ออย่างที่ตนเคยพูดไว้เหมือนกับที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ มองว่าบัญชีรายชื่อคงดีขึ้น แต่สำหรับเขตยังยาก และไม่แน่นอนเพราะผู้สมัครก็ใหม่ ที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ได้แค่ 25 คน บัญชีรายชื่อ 3 เขตอีก 22 ตอนนี้เหลือแค่ 8 คน เพราะฉะนั้นถือว่าฐานเดิมมีน้อยการได้มาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คิดว่าพอจะมีโอกาส
ส่วนการหาเสียงผ่านมา 10 วันแล้ว แต่บรรยากาศอาจไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรนั้น นายชวนกล่าวว่า ต้องรอให้การเลือกอบต. ผ่านพ้นไปก่อนคือ 11 ม.ค. เมื่อพ้นไปแล้วความสับสนก็จะไม่มี การจดจำเบอร์ก็จะไม่มีปัญหา แต่อย่าลืมว่าบางพรรคไม่ได้สนใจการหาเสียงเพราะจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการใช้เงินยังคงรุนแรง ตนก็พยายามปลุกระดมให้ชาวบ้านต่อต้านเรื่องนี้ พยายามบอกให้ตัดวงจรอุบาทว์ หากพูดง่ายๆก็คือหาเสียงซื้อเสียง ชนะเป็นรัฐบาล โกงเอาเงินมาซื้อเสียง เวียนอยู่อย่างนี้ ถ้าสามารถตัดวงจรนี้ได้ก็จะทำให้การเมืองไทยดีขึ้น
ส่วนกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ว่า มีการซื้องูเห่าโหวตให้ อ. เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นายชวนกล่าวว่า ก็ได้ยินนายนิพิฏฐ์ เล่าให้ฟัง ว่ามีคนเสนอทำนองนี้ แต่เริ่มต้นจากใครเราก็ไม่ทราบแต่คงไม่น่าเป็นห่วงก่อนเลือกตั้งมากกว่า เพราะก่อนเลือกตั้ง ก็ต้องพยายามช่วย ดีใจที่สื่อได้รวมกลุ่มร่วมกันต่อต้านพฤติกรรมการซื้อเสียง เพราะอะไรหลายอย่างก็จะมาสะดุดกับเรื่องแบบนี้ อย่างเช่นกรณีตำรวจเรียกรับส่วย หรือการโยกย้ายฝ่ายปกครอง ซึ่งเวลานี้ก็ยังมีการโยกย้ายข้าราชการอยู่อย่างเช่น ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักการเมือง ตรงนี้ก็ต้องเตือนซึ่งตรงนี้กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องระวัง ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดไปด้วย ถ้าเราดำเนินการสกัดกั้นวงจรอุบาทว์ก็จะทำให้การเมืองดีขึ้น
“ถ้าเราได้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตมาบริหารบ้านเมือง งบประมาณจะไม่ตกหล่นแต่ถ้าได้นักการเมืองที่มีผลประโยชน์มีธุรกิจส่วนตัวเราจะมีปัญหาภาษี ที่พี่น้องเสียไป ก็จะตกมาไม่ถึงชาวบ้านเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็ต้องพยายามหาทางสกัดกั้นเราต้องการรัฐบาลในอนาคตที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช่เลือกปฏิบัติกับประชาชนนี่คือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 90 กว่าปี มีความก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่ด้านการเมืองในระบบที่ยึดหลักนิติธรรมยังเป็นปัญหา“ นายชวนกล่าว
นายชวนยังฝากทิ้งท้าย ขอฝากผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ทุกเขตและฝากตนเองด้วย ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อเบอร์ 27 ส่วนนางสาวศิริภา เบอร์5 เบอร์แต่ละเขตไม่เหมือนกันจึงฝากแต่เบอร์บัญชีรายชื่อตรงกัน พร้อมอธิบายเพิ่มเติมที่หมายเลขของบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตไม่ตรงกัน ว่า ถ้าเบอร์เหมือนกันซื้ออันเดียวได้สองอย่าง ซื้อเขตได้ด้วย แต่ระบบที่ซื้อเขตขณะนี้เค้าไม่ซื้อระบบบัญชีรายชื่อจึงทำให้ 100 ที่ ของบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงจึงมีโอกาสได้