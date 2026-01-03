"ศศิกานต์"ย้ำ เลือกตั้ง-ประชามติล่วงหน้า ต้องไปใช้สิทธิให้ครบ พลาดวันเดียวถูกตัดสิทธิการเมือง 2 ปี

"ศศิกานต์" ย้ำ! ลงทะเบียนล่วงหน้า “เลือกตั้ง-ประชามติ” ต้องไปใช้สิทธิให้ครบ พลาดวันเดียวถูกตัดสิทธิการเมือง 2 ปี
นางสาวศศิก
านต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า จากการประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่กำหนดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวมถึงการออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 นั้น พบว่าประชาชนจำนวนมากยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนและวันเวลาในการไปใช้สิทธิ
จึงขอเน้นย้ำกำหนดการสำคัญเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อม โดยการใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ
- วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง หรือนอกราชอาณาจักรไว้
- วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันออกเสียงประชามติ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตพื้นที่ไว้
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าไว้ทั้งสองส่วน จำเป็นต้องเดินทางไปลงคะแนนให้ครบทั้ง 2 วัน หากผู้ที่มีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนอกเขตไว้ ไม่เดินทางไปใช้สิทธิในวันออกเสียงประชามติ คือ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และไม่ได้ดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็น หรือแจ้งความประสงค์ "งดออกเสียง" ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด จะส่งผลให้ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเป็นระยะเวลานานถึง 2 ปี
“สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิพื้นฐานที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน พรรครวมไทยสร้างชาติขอให้ประชาชนตรวจสอบวัน เวลา และไปใช้สิทธิให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้ทุกเสียงมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศอย่างสร้างสรรค์และมั่นคง” ศศิกานต์ กล่าว