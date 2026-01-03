พปชร.ชู “บัตรประชารัฐ เอ็กซ์ตร้า” เพิ่มวงเงินเป็น 700 บาทต่อเดือน

พปชร.ชูนโยบาย “บัตรประชารัฐ เอ็กซ์ตร้า” เพิ่มวงเงินเป็น 700 บาทต่อเดือน มุ่งแก้ปัญหาความยากจนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2569 นางสาวตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหญิงเพียงหนึ่งเดียวในการเลือกตั้งครั้งนี้ จากพรรคพลังประชารัฐ ประกาศเดินหน้าสานต่อโครงการบัตรประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรค โดยเตรียมยกระดับเป็น “บัตรประชารัฐ เอ็กซ์ตร้า เพิ่มค่าทวีคูณ” ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากเดิม 300 บาท เป็น 700 บาทต่อเดือน
นางสาวตรีนุชยืนยันว่า นโยบายดังกล่าวไม่ใช่เพียงคำสัญญา แต่เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมและพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องของประชาชนได้จริง การเพิ่มวงเงินจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย สามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว นโยบายนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนางสาวตรีนุชกล่าวทิ้งท้ายว่า พรรคพร้อมเดินหน้าดำเนินนโยบายที่ทำได้จริงและเห็นผลชัดเจน เพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง