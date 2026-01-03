xs
"สิริพงศ์" ซัด “หมอมิ้ง” เคลมผลงานเก็บภาษีนำเข้าสินค้าตั้งแต่ 1 บาท ยัน ภท.คิดและทำ เพื่อไทยแค่ออกมาตรการเก็บ VAT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



โฆษกรัฐบาล โต้ “หมอมิ้ง” ตีกินเก็บภาษีนำเข้าสินค้าตปท.ราคาถูก ชี้ รัฐบาลภูมิใจไทยคิดและทำ ส่วนรัฐบาลเพื่อไทย แค่ออกมาตรการเก็บ VAT

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า การจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่ 1 บาทแรก เป็นผลงานของรัฐบาลเพื่อไทย

นายสิริพงศ์ ระบุว่า นพ.พรหมินทร์ อาจเข้าใจผิด เนื่องจากนโยบายการเก็บภาษีสินค้าราคาถูกมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ได้ถูกดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อไทย แต่เกิดในยุครัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นคนให้แนวทางในการดำเนินการ และเป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม และนำมาซึ่งรายได้ในการพัฒนาประเทศ จัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้ประชาชนไทย ซึ่งอยู่ในเสาหลักที่ 3 ของนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลอนุทิน Quick Big Win

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ถูกพูดคุยกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งในปี 2567 รัฐบาลเพื่อไทย เห็นด้วยกับคำขอของกระทรวงการคลัง ที่ขอเสนอให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ซึ่งนั่นคือภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่ภาษีนำเข้า ดังนั้นจึงขอเรียนให้ทราบว่า การเรียกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทนี้มี 2 อย่างคือ

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยออกเมื่อปี 2567 ปัจจุบันรัฐบาลภูมิใจไทยยังคงใช้อยู่ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ และรัฐบาลภูมิใจไทยได้เพิ่ม

2.ภาษีศุลกากร หรือภาษีนำเข้า ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ซึ่งนโยบายการเก็บภาษีนำเข้านี้ เกิดจากแนวคิดของรัฐบาลภูมิใจไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลที่แล้ว

นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ดังนั้นการที่ นพ.พรหมมินทร์ ระบุว่าเป็นผลงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเสียทั้งหมด อาจจะยังไม่ใช่ เมื่อเรื่องนี้ถูกพูดถึงมานาน บางรัฐบาลอาจจะยังทำไม่ครบถ้วน อันไหนสอดคล้องกับแนวทางที่ภูมิใจไทยคิด ภูมิใจไทยดำเนินการ และ plus ให้



